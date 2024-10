La Libreria Editrice Vaticana alla Fiera di Francoforte con un focus sul Giubileo

Con uno sguardo particolare al tema della speranza, in preparazione all’Anno Santo, alla kermesse del libro che si svolge nella città tedesca dal 16 al 20 ottobre, novità a firma di Papa Francesco, libri sulla spiritualità, omelie inedite di Benedetto XVI e forti testimonianze di fede

Vatican News

Proporrà novità a firma di Papa Francesco, libri sulla spiritualità, omelie inedite di Benedetto XVI e forti testimonianze di fede la Libreria Editrice Vaticana alla Fiera del libro di Francoforte, che si svolgerà dal 16 al 20 ottobre. In preparazione al Giubileo del 2025, sul tema “Pellegrini di Speranza”, alla kermesse la casa editrice porterà diversi volumi per avvicinarsi a questo tempo significativo per la Chiesa universale che offre spiragli di luce in un periodo buio. Sarà disponibile Spes non confundit, il testo ufficiale della proclamazione dell’Anno Santo, nel quale il Papa illustra l’urgenza di recuperare la virtù cristiana della speranza. Ma ci saranno, per prepararsi all’anno speciale di grazia, altri volumi di Francesco: La speranza è una luce nella notte. Meditazioni sulla virtù umile, per non arrendersi alla notte del male ma vivere di speranza, e La fede è un viaggio. Meditazioni per viandanti e pellegrini, un libro che raccoglie riflessioni sul valore di essere una persona in cammino nella propria esperienza di fede. Di Papa Francesco spiccano, inoltre, il volume originale e rilevante che attesta il profondo interesse del Pontefice per la lettura e gli scrittori La letteratura, secondo me. Scritti sul valore della poesia e del romanzo, dove sono raccolti, per la prima volta, gli interventi sul valore della letteratura nella crescita interiore di ogni persona, e l’interessante libro Preghiere a Maria.

I volumi sulla sinodalità

Sulla sinodalità si potranno sfogliare i libri «Ascoltatelo!». Per una spiritualità sinodale del domenicano Timothy Radcliffe, che sarà creato cardinale da Papa Francesco nel Concistoro del prossimo 8 dicembre, e La memoria genera futuro. La sinodalità come stile di Chiesa, della religiosa benedettina Maria Ignazia Angelini, con le meditazioni offerte durante la prima sessione del Sinodo nell’ottobre 2023.

Le omelie inedite di Benedetto XVI

Il Signore ci tiene per mano. Avvento, Quaresima, Pasqua. Omelie inedite presenta per la prima volta in tutto il mondo le prediche pronunciate da Papa Benedetto XVI durante le celebrazioni eucaristiche presiedute in privato, sia nel corso del suo pontificato (2005-2013) che durante il periodo come Papa emerito (dal 2013 in poi), e lascia trasparire la ricchezza spirituale di Joseph Ratzinger.

Documenti e testimonianze

LEV porterà altresì alla Fiera del libro alcuni dei più recenti documenti redatti dai vari organismi della Santa Sede come «La regina della pace». Nota circa l’esperienza spirituale legata a Medjugorje della Congregazione per la Dottrina della Fede e volumi legati alla cura del creato e all’attenzione al prossimo come il libro di Vincenzo Balzani ed Erio Castellucci La buona alleanza. Scienza e fede a difesa della casa comune e il volume di Dale Recinella Un cristiano nel braccio della morte. Il mio impegno a fianco dei condannati. Quest’ultimo, con la prefazione di Papa Francesco, è una testimonianza luminosa di fede e amore dal buio delle carceri americane. Si tratta della storia di un avvocato a Wall Street, padre di famiglia, che ha stravolto la sua esistenza passando dal mondo della finanza al mondo del carcere, diventato l’accompagnatore spirituale di condannati a morte in Florida.