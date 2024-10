Hebdomada Papae, il Gr in latino del 26 ottobre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 12.30. In sommario: pubblicata la quarta enciclica del Papa "Dilexit nos", l'invito di Francesco perché scienza e fede guidino insieme alla comprensione del mondo, dal Sinodo videomessaggio del Pontefice per i giovani della terra

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die vicésimo sexto mensis Octóbris anno bismillésimo vicésimo quarto

TÍTULI

Diléxit nos initiália sunt verba quartárum Litterárum encyclicárum Francísci Papae ad mundum qui cor amisísse vidétur.

Íterum Póntifex: política ópera inaequalitátibus subvéniat éaque ómnium bonum próvehat.

Idem: missionárii pacis fraternitatísque sint operárii.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Márius Galgano.

NOTÍTIA 1

De quartis ágitur Lítteris encýclicis Geórgii Márii Bergoglio luctuosíssimo témpore humáni géneris éditis. Lóquitur Olga Sakun.

Hodiérnis tempóribus bella gerúntur, sociáles oeconomicǽque inaequalitátes conspiciúntur, hómines ad res consuméndas summópere impellúntur, novae technológiae reperiúntur, quae in perículum ipsam hóminum naturam addúcunt. Póntifex ídeo ex documénto cuius títulus Diléxit nos póstulat ut visus, prospéctus, obiécta immuténtur atque praecípua ac pernecessária obeántur: scílicet cor. Ágitur de Lítteris encýclicis “de humáno divinóque amóre Iesu Christi Cordis”, vidélicet de áltero título huius documénti, cuius Sedes Vaticána diurniariórum editiónis significávit diem, id est quartum et vicésimum mensis Octóbris: quae lítterae totae ad Sacrum Cor coléndum dicántur. In Generáli Audiéntia apud Forum Petriánum die quinto praetériti mensis Iúnii (qui mensis ex translatício more Sacro Iesu Cordi dicátur), Lítteras encýclicas éditum iri Francíscus Papa ipse enuntiávit, exóptans simul ut scriptum impélleret ad meditándum “Dómini amórem, ex quo Ecclésiae renovándae iter illuminarétur; sed étiam ut quiddam insígne mundo dicerétur, qui cor amisísse vidétur”.

NOTÍTIA 2

Cum Pontificiárum Academiárum anno bismillésimo vicésimo tértio Prǽmium de Latíno sermóne et sciéntia atque de Latíno sermóne et re política traderétur, per núntium quendam Papa Francíscus est argumentátus quantópere iuváret super nostra commúni domo meditári ipséque áddidit quod sciéntia et fides inter se diálogum institúere debérent quae “dúcerent ad mundum nobis intellegéndum”. Refert Marina Olshagen.

Duae sunt res quae de ámbitu bonóque commúni ad meditándum íncitant: prǽmia sunt Pontificiárum Academiárum, quae Pontifícia Académia Latínitas, annuénte Dicastério de Cultúra et Institutióne, arguméntis tríbuit De rerum natúra, de Latína lingua et sciéntiis, et de república, de Latíno reque política. Duo sunt studiórum currícula ex quibus intellégitur quómodo lingua Latína “cómparet atque effíciat ut pénitus inquirántur et coniungántur sciéntia, cultus et res política”, utque concórdiae, provectiónis mútuae observántiae et dignitátis humánae inter gentes instruménta fiant”. Hic est Francísci núntius ad cardinálem Ioséphum Tolentinum de Mendonça, praeféctum Dicastérii de Cultúra et de Institutióne transmíssus, cum Prǽmia Pontificiárum Academiárum anni bismillésimi vicésimi tértii traderétur, quod evénit die tértio et vicésimo mensis Octóbris.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Per núntium quendam particípibus transmíssum conferéntiae de missionária in África ópera, quae a sede Itálici adminístri éxteris negótiis praepósiti compósita, cohortátur “ut occúrsus cultúram perseveránter prodúcant, observánti diálogo páteant, ut veri Evangélii vivéntis caritátis testes”.

Quidam ádmodum ex Sýnodo iúvenis Pontíficis televisíficum núntium excépit adulescéntibus terrárum orbis tradéndum. Qui apud Sedem Vaticánam diurnariórum, per brevem quandam narratiónem, éditus, situs et sociális retis instruméntis generális Secretáriae Sýnodi est evulgátus. Novas sóboles suádet Póntifex ut “semper ámbulent” et numquam sistant, quemádmodum áquae évenit, quae “si sistit, corrúmpitur”.

Synodális pater Henrícus Figaredo, iesuíta atque praeféctus Apostólicus Battambangénsis peculiárem versiónem “silla de rueda” dono dedit Papae Francísco, quam Phnom Penh officína quaedam fecit, ubi gens, pyróbolis multiplícibus ac globis ignívomis icta, mutilátur aut ex vaccínis deficiéntibus labórat, opus, liberatiónem ac dignitátem réperit.

Haec habuímus quae dicerémus, nova dicénda, próxima hebdómada.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

26 ottobre 2024

Titoli



Dilexit nos: la quarta enciclica di Francesco per un mondo che sembra aver perso il cuore

Il Papa: la politica affronti le disuguaglianze e promuova il bene di tutti

Francesco: i missionari possano essere operatori di pace e di fraternità

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.



(SERVIZI)



È la quarta enciclica del pontificato di Jorge Mario Bergoglio e il Papa la pubblica in uno dei momenti più drammatici per il genere umano. Ce ne parla Olga Sakun.



Guerre corrosive, squilibri sociali ed economici, consumismo sfrenato, nuove tecnologie che rischiano di snaturare l’essenza stessa dell’uomo, segnano l’epoca moderna e il Pontefice chiede allora, attraverso il documento dal titolo Dilexit nos (Ci ha amati), di cambiare sguardo, prospettiva, obiettivi, e recuperare ciò che è più importante e necessario: il cuore. “Lettera enciclica sull’amore umano e divino del Cuore di Gesù Cristo” è il sottotitolo del documento - di cui oggi la Sala Stampa vaticana ha comunicato la data di pubblicazione: il 24 ottobre –interamente dedicato al culto del Sacro Cuore di Gesù. Era stato Francesco stesso ad annunciarne l’uscita in autunno nell’udienza generale in Piazza San Pietro del 5 giugno (mese tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù), condividendo il desiderio che il testo possa far meditare sugli aspetti “dell’amore del Signore che possano illuminare il cammino del rinnovamento ecclesiale; ma anche che dicano qualcosa di significativo a un mondo che sembra aver perso il cuore”.



Nel messaggio in occasione del conferimento del Premio Pontificie Accademie 2023 negli ambiti di latino e scienze e latino e politica, Francesco si sofferma su quanto sia importante riflettere sulla nostra casa comune ed evidenzia che scienza e fede devono dialogare per “guidare la nostra comprensione del mondo”. Il servizio di Marina Olshagen.



Due riconoscimenti che invitano a riflettere sull’ambiente e sul bene comune: sono i premi delle Pontificie Accademie che la Pontificia Academia Latinitatis, in accordo con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione, assegna sui temi De rerum natura, sul latino e le scienze, e De re publica, sul latino e la politica. Due ambiti di studio attraverso i quali emerge come la lingua latina “prepari un terreno fertile di esplorazione e di sintesi tra scienza, cultura e politica”, e che “possono diventare strumenti di armonia tra i popoli, di promozione del rispetto reciproco e della dignità umana”, sottolinea Papa Francesco nel messaggio inviato al cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, in occasione della consegna il Premio delle Pontificie Accademie 2023 che si è svolto il 23 ottobre.



(NOTIZIE)

Il Papa, in un messaggio indirizzato ai partecipanti ad una conferenza sulla missionarietà in Africa, organizzata dal Ministero degli Esteri italiano, esprime il suo incoraggiamento “a perseverare nella promozione di una cultura dell’incontro, aperta al dialogo rispettoso, quali veri testimoni del Vangelo vivente della carità”

Uno dei membri più giovani del Sinodo ha registrato un videomessaggio del Papa per i ragazzi e le ragazze del mondo. Proiettato nel briefing in Sala Stampa vaticana, è stato diffuso da sito e social della Segreteria generale del Sinodo. Il Pontefice incoraggia le nuove generazioni a "camminare sempre" e non fermarsi, per non finire come l'acqua che "se si ferma, è la prima a corrompersi".

Il padre sinodale Enrique Figaredo, gesuita e prefetto Apostolico di Battambang, ha regalato a Francesco una speciale versione della “silla de rueda” prodotta da un laboratorio a Phnom Penh dove gente mutilata da bombe a grappolo e mine antiuomo o rese disabili dalla mancanza di vaccini trova lavoro, riscatto, dignità.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.