Basilica di San Pietro, si inaugura la Official Area per il Giubileo

Uno spazio “all inclusive” all’ingresso di Via della Conciliazione, il luogo dell’accoglienza e dell’incontro che anticipa la visita “reale” alla Basilica

Vatican News

La Basilica di San Pietro che va incontro ai pellegrini in prossimità del Giubileo del 2025. Per anticiparne l’abbraccio, un saluto in tutte le lingue del mondo e soprattutto accompagnare chiunque nella casa di Pietro. Nasce l’Official Area della Basilica Papale di San Pietro, uno spazio “all inclusive” all’ingresso di Via Della Conciliazione (al civico 3A). Un hub, ma soprattutto il luogo dell’accoglienza e dell’incontro che anticipa la visita “reale” nel complesso basilicale. Il senso più profondo di questo nuovo point è la prossimità, il farsi vicini e solidali, presenti all’incontro con tutti.

Inaugurazione il 31 ottobre

Giovedì 31 ottobre, alle ore 12.00, l’inaugurazione dell’Official Area della Basilica di San Pietro. La presentazione sarà preceduta dalla benedizione, alla presenza del cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, Vvcario del Santo Padre per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro con padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro. Annunciata la presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Cinque dimensioni

La Basilica e la Chiesa universale “in ascolto” e “in uscita” attraverso un ampio ventaglio di proposte in cinque dimensioni. A partire dall’accoglienza, offerta attraverso il benvenuto e il calore umano degli addetti che assicureranno (in lingua) tutte le informazioni richieste. Un servizio funzionale e sinergico con le esigenze della vita della Basilica e di supporto a ogni necessità, specie in momenti di alta affluenza. Per questo ci si affiderà anche alla tecnologia attraverso una proposta dinamica e di ultima generazione, mediante touch wall, totem o con operatori esterni e mobili muniti di tablet. Previste esperienze di realtà virtuale e aumentata che mostrano in anteprima la Basilica, così da preparare la visita, alla scoperta di dettagli non del tutto conosciuto, come il restaurato Baldacchino berniniano. Il progetto si rivolge soprattutto a bambini e adolescenti che porterà al coinvolgimento delle scuole per tutto l’Anno Santo. La spiritualità, il fine ultimo dell’esperienza in Basilica, intesa come incontro e conoscenza, propone la possibilità di prenotare visite esclusive, immersive, tattili per ipovedenti e agevolate per disabili, usufruendo di guide accreditate dalla Fabbrica di San Pietro e di percorsi inediti e innovativi, anche attraverso l’uso sano e consapevole dell’Intelligenza Artificiale. Inoltre sarà offerta la possibilità di vivere dialoghi personali con religiosi e laici attitudinalmente predisposti all’ascolto e all’empatia.

Esperienza spirituale

L’accompagnamento e l’ospitalità, strumenti di alterità e carità, assicurano la possibilità di vivere l’esperienza spirituale e la conoscenza della fede. Sono tante persone, autenticamente desiderose di vivere questa grazia, che si trovano, per i più svariati motivi, nell’impossibilità di raggiungere la casa di Pietro e la Sua Porta. Attraverso l’attivazione di una rete capillare (Parrocchie, Diocesi, Nunziature, Ambasciate, Cooperazione sociale, Terzo Settore in generale, ecc.) le persone con difficoltà potranno essere messe nelle condizioni di viaggiare ed essere accolte. L’uso di una app semplice e gratuita renderà possibile l’ospitalità in luoghi pronti a offrire un itinerario umano e spirituale. Tutto ciò sarà reso possibile attraverso importanti intese e collaborazioni fra l’associazione Be Human e la Fabbrica di San Pietro con grandi realtà della mobilità italiana.

Ricordi da portare con sé

Il servizio è il gesto che rimane nella memoria: all’interno dell’Official Area, oltre che attraverso le numerose attività illustrate, sarà possibile acquistare oggetti esclusivi e autentici, con l’originale logo della Basilica di San Pietro. Attraverso la scelta di una linea selezionata di oggetti di qualità e sostenibilità tutti potranno scegliere un ricordo da portare con sé, la testimonianza della forza dell’esperienza destinata a rimanere nella memoria, da condividere con gli affetti più cari. Sarà la Civita Mostre e Musei, per conto della Fabbrica di San Pietro, a garantire l’attività di vendita di prodotti culturali, artistici ed editoriali, presso l’Official Area della Basilica di San Pietro. Infine, presso l’Official Area sarà disponibile anche la nuova rivista della Basilica, “Piazza San Pietro”, con la possibilità di sottoscriverne l’abbonamento.