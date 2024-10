Dicastero Laici, famiglia e vita: nominati 20 nuovi membri dell’IYAB

Provengono da diverse regioni del mondo e da movimenti, associazioni e comunità internazionali, i ragazzi e le ragazze che hanno ricevuto il mandato triennale come membri dell’Organismo consultivo internazionale che dal 2019 supporta il Dicastero nel lavoro sulla pastorale giovanile

Vatican News

Sono stati nominati i nuovi membri dell’International Youth Advisory Body (IYAB), l’organismo consultivo internazionale dei giovani collegato al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

A darne notizia è il Dicastero stesso, che rende noti i nomi dei 20 giovani – che si apprestano ad assumere l’impegno triennale – provenienti da diverse regioni del mondo e da movimenti, associazioni e comunità internazionali.

Una collaborazione "in stile sinodale"

Il primo gruppo, in carica nel periodo 2019-2023, nasceva come realizzazione di una "specifica richiesta presente nel Documento Finale del Sinodo 2018, che sollecitava la creazione di tale organismo per supportare l’attività del Dicastero”, si legge nella nota diffusa oggi.

Durante il mandato, i giovani hanno dato il loro apporto ad alcuni progetti della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi e del Dicastero per la Comunicazione, e hanno contribuito all’organizzazione della GMG di Lisbona.

Il gruppo, come già hanno fatto i predecessori dei nuovi incaricati, svolgerà una funzione “consultiva e propositiva”, collaborando “in stile sinodale” per approfondire le questioni relative alla pastorale giovanile e altri temi di interesse più generale.

Da tutto il mondo

Di seguito – in ordine alfabetico in base al luogo di origine – nomi, cognomi e Paese dei nuovi membri: Madeline Forde (Australia), Erika Teles Dos Santos (Brasile), Sally Yasmine (Canada), Miguel Francisco Rojas Navarro (Colombia), Jiun Anastasia Lee (Corea), Aniel Luis Santiesteban Garcia (Cuba), Sara Angelucci (Danimarca), Giancarlo Francisco (Filippine), Thibault Pfeffer (Francia), Beatrice Camara (Guinea), Freya Francis (India), Nathaniel Marvel Arifin (Indonesia), Tracy Alchalfoun (Libano), José Miguel Gutiérrez Carreòn (Messico), Gosife Eze (Nigeria), Ximena Alejandra Valdivia Muro (Perù), Rodrigo Gonçalves Figueiredo (Portogallo), Wyatt Olivas (Stati Uniti), Rita Matanyi (Ungheria), Selestino Mupfigo (Zimbabwe).

La prima riunione con i nuovi membri è prevista a Roma per il prossimo dicembre.