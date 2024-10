Giornata delle Catacombe, al cuore della speranza

Il 12 ottobre torna la settima "Edizione autunno" dell'appuntamento che si rinnova ogni semestre. Il tema, lo stesso della primavera, è "Dal ricordo alla preghiera" e si ispira all'invito del Papa in preparazione al Giubileo del 2025. Monsignor Iacobone: durante il Giubileo previste altre manifestazioni

Maria Milvia Morciano - Città del Vaticano

"Riportare al cuore" è il significato etimologico di ricordare e le catacombe sono luogo di memoria dei tanti martiri e cristiani dei primi secoli che riposano qui e che hanno lasciato traccia di un mondo spirituale pieno di simboli e di pace. Visitare una catacomba, quindi, riveste il significato di pellegrinaggio, di devozione e penitenza e, attraverso la preghiera, di speranza.

Sabato 12 ottobre torna la VII Giornata delle Catacombe - Edizione autunno, durante la quale sarà possibile visitarne alcune normalmente non aperte al pubblico a Roma e nelle diverse regioni d'Italia.

Ascolta l'intervista con mons. Pasquale Iacobone, presidente della Commissione di archeologia sacra

Monsignor Pasquale Iacobone, presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, spiega ai media vaticani che il tema è lo stesso dell’edizione primaverile, “Dal ricordo alla preghiera”, “perché ci colleghiamo a quel filone di preparazione al Giubileo che il Papa ci ha proposto e noi, facendo visitare le nostre catacombe, dove c’è tutta una serie di serie di immagini, di simboli, di segni che ci rimandano a un ricordo, ma che è un ricordo che spinge poi alla riflessione interiore per i credenti, anche alla preghiera. Una preparazione anche immediata al Giubileo, che avrà come tema proprio la speranza cristiana".

Scoprire antichi luoghi nuovi

Le catacombe visitabili in questa edizione sono state scelte tra quelle che “normalmente non sono accessibili al pubblico, mentre quelle aperte erano visitabili durante l'edizione primaverile” spiega ancora monsignor Iacobone. “A Roma avremo, oltre a quella di San Lorenzo, sotto la Basilica del Verano, quella di Santa Tecla, quella di Pretestato, quella della regione dei Fornai nella catacomba di Domitilla, la catacomba di Generosa sulla Portuense e poi il Museo della Torretta nel comprensorio di San Callisto. “Oltre a queste di Roma - aggiunge. - ce ne sono tante altre, perché in questa Giornata anche le altre catacombe italiane celebrano questa iniziativa e quindi sono aperte gratuitamente al pubblico”.

Leggi Anche 01/03/2024 Giornata delle Catacombe, quando il cielo si immerge nella terra Il 2 marzo torna l'"Edizione Primavera" dell'appuntamento che si rinnova ogni semestre, giunto al settimo anno consecutivo. Il tema di quest'anno, "Dal ricordo alla preghiera" è ...

La locandina ripete il soggetto della scorsa edizione, esaltando lo stesso filo conduttore ma anche perché questa immagine è tanto famosa quanto perfettamente calzante al tema. “Abbiamo scelto - indica monsignor Iacobone - una delle più famose immagini di orante, cioè di un defunto o di una defunta, che in questo caso è in preghiera, che ringrazia e loda il Signore per la beatitudine ed è la famosa orante di Priscilla nel cubicolo della Velata. È un'immagine che, appunto, con le braccia alzate, ci aiuta anche a rivolgere gli occhi e il cuore al cielo e dunque anche a pregare e a ringraziare il Signore, a lodarlo per tutto quello che ci dona giorno per giorno”.

Particolare della locandina della VII Giornata delle Catacombe - edizione autunno

Questa edizione, come sempre, prevede laboratori per bambini sia a Roma che nel resto d’Italia. In particolare nella regione dei Fornai a Domitilla. Due laboratori, uno la mattina e l’altro nel pomeriggio ma sono previsti anche nelle altre catacombe del Lazio e delle altre regioni, per bambini e per famiglie”, dice monsignor Iacobone, “così che anche i più piccoli possano incominciare a entrare in questo mondo apparentemente misterioso ma comunque per loro sicuramente affascinante”.

Particolare di un sarcofago nel Museo e Catacomba di Pretestato

Un ciclo che si chiude

Con l’imminente anno giubilare si chiude questa prima fase di 7 anni che, osserva monsignor Iacobone, “è anche un numero simbolico. L'anno prossimo il Giubileo avrà tante occasioni, tante celebrazioni, tanti momenti anche specifici delle catacombe e quindi non si terranno le Giornate delle catacombe così come le abbiamo vissute finora. Penseremo a qualcos'altro di nuovo, passato il Giubileo. Per l'anno prossimo abbiamo già un calendario molto molto fitto”. La Pontificia Commissione offrirà infatti un percorso agevolato, con un “passaporto del pellegrino”, a chi vorrà visitare nelle catacombe di Roma le memorie dei martiri.

Volta decorata ad affresco nelle Catacombe di S. Tecla

Come partecipare alla Giornata

Monsignor Iacobone spiega infine che per partecipare all’appuntamento del 12 ottobre è necessario fare riferimento al sito della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e quello della Giornata delle Catacombe, dove è possibile trovate i programmi di ogni sito di interesse e prenotarsi perché per la visita non è più possibile, anche per motivi di sicurezza, mettere in fila migliaia di persone.