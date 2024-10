Ucraina, Gallagher: la Santa Sede impegnata per il rientro di minori, militari e civili

Il segretario per i Rapporti con gli Stati a Montréal per la Conferenza sulla Formula di Pace: “I casi affidati alla Santa Sede complicati, i risultati non hanno soddisfatto le aspettative. Trasmessi migliaia di nomi di prigionieri per il rilascio. Il nunzio a Kyiv ha individuato le istituzioni cattoliche pronte ad accogliere famiglie coi minori rimpatriati”. L’arcivescovo ha esortato a evitare ogni strumentalizzazione delle questioni umanitarie e cercare il bene delle vittime

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

“Purtroppo i risultati non hanno soddisfatto le aspettative”, forse perché i casi affidati “sono più complicati”, tuttavia la Santa Sede persevera nel suo impegno umanitario per il rilascio di minorenni, militari e civili ucraini detenuti. Ad affermarlo – unendo a questo un appello ad evitare “strumentalizzazioni” delle questioni umanitarie - è stato l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, intervenuto a Montréal, in Canada, alla “Ministerial Conference on the Human Dimension of Ukraine’s Peace Formula”. Si tratta del secondo Summit internazionale sulla Formula di pace proposta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che segue al vertice in Svizzera del giugno scorso. La due giorni canadese (30-31 ottobre) ha come tema in agenda la “Proposta numero 4” dei dieci punti che compongono la Formula, cioè la “liberazione di tutti i prigionieri e deportati”. Cioè la missione che la Santa Sede ha intrapreso sin dallo scoppio della invasione russa dell'Ucraina, “accogliendo – ha ricordato Gallagher - le reiterate richieste delle autorità ucraine”.

In Evidenza 11/10/2024 Il Papa e Zelensky, 35 minuti di colloquio: focus sul rimpatrio dei prigionieri ucraini Il presidente ucraino per la terza volta in Vaticano, dove è arrivato scortato da un lungo cordone in una Roma blindata. Colloqui in Segreteria di Stato sulla situazione ...

La richiesta di Zelensky e la missione di Zuppi

Era stato per primo lo stesso Zelensky ad appellarsi alla rete diplomatica della Santa Sede sulla questione del rilascio degli oltre 19 mila minori ucraini portati con la forza in Russia e sullo scambio di prigionieri. Il meccanismo avviato ha portato effettivamente a risultati concreti come la liberazione dei due redentoristi ucraini il 29 giugno di quest’anno e anche al rientro di alcuni minori. Zelensky, com’è noto, ha ribadito la sua richiesta d’aiuto al Papa nella udienza – la terza in Vaticano – dell’11 ottobre scorso.

Questo tipo di assistenza umanitaria è stata poi “l’obiettivo primario della missione del cardinale Zuppi a Kyiv e Mosca”, ha affermato ancora il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, in riferimento al viaggio del presidente della CEI in Ucraina e Russia nell’estate 2023 (tappe anche negli Usa e in Cina) come emissario del Papa per trovare vie di “una pace giusta” per il “martoriato” Paese. Zuppi ha poi fatto ritorno a Mosca gli scorsi 14 e 15 ottobre. Questa missione, ha sottolineato Gallagher a Montréal “ha portato alla creazione di un quadro per il rimpatrio dei bambini e allo scambio regolare di informazioni tra le due parti. Ciò ha incluso anche incontri online con la partecipazione dei nunzi apostolici nei due Paesi”, Visvaldas Kulbokas in Ucraina e Giovanni d’Aniello in Russia.

L'aiuto dei due nunzi apostolici

Anche se i risultati non sono soddisfacenti, ha affermato l’arcivescovo, tuttavia “il contatto diretto tra le parti, soprattutto con la presenza dei due nunzi apostolici, è utile per facilitare il dialogo”. Kulbokas in particolare, ha riferito ancora il presule, “ha individuato le istituzioni cattoliche pronte ad accogliere le famiglie con i minori rimpatriati”. E questo mentre “la Santa Sede ribadisce le sue richieste di nuove liste di bambini”. Non solo, “la Santa Sede ha anche trasmesso migliaia di nomi di prigionieri, chiedendone lo scambio e il rilascio. Ha inoltre appoggiato la proposta di istituire commissioni mediche congiunte per i prigionieri con gravi condizioni mediche e ha sostenuto la richiesta delle famiglie dei prigionieri ucraini di consegnare loro aiuti umanitari. Infine, ha chiesto alla parte russa il trasferimento dei soldati ucraini deceduti”.

In Evidenza 21/09/2024 Ucraina, il nunzio: la Chiesa in tempo di guerra, una luce nel buio L’arcivescovo Visvaldas Kulbokas parla dell’esperienza della comunità cristiana in oltre trenta mesi di conflitto: cerchiamo di offrire solidarietà e sostegno alle coscienze, ci ...

La situazione dei prigionieri russi in Ucraina

Sempre il nunzio a Kyiv, ha informato monsignor Gallagher, “ha visitato alcuni dei prigionieri russi in Ucraina, constatando le loro buone condizioni”. Una simile assicurazione, riguardo alle condizioni dei prigionieri ucraini, è stata data dalla Ombudswoman della Federazione Russa (il difensore civico della Russia, nominato ufficialmente Commissario per i diritti umani, ndr), “ma senza la possibilità per la Santa Sede di verificare la loro situazione”.

No a strumentalizzazioni

In conclusione, il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali ha invitato “le parti ad astenersi da qualsiasi strumentalizzazione delle questioni umanitarie” e ha ribadito “la necessità di un impegno per trovare soluzioni alle urgenze umanitarie, anche come percorso di buona volontà verso la pace”.