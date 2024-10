Dal Sinodo una colletta per la popolazione di Gaza

Il cardinale Krajewski promuove una colletta nel pomeriggio per la parrocchia della Sacra Famiglia guidata da padre Romanelli, al quale il Papa telefona ogni giorno. L’emosiniere si metterà con un cestino “enorme” davanti alla porta di entrata in Aula Paolo VI per raccogliere l’elemosina che poi sarà inviata direttamente nella Striscia

Una giornata di preghiera, digiuno ma anche di elemosina per i partecipanti al Sinodo, chiamati a fare oggi un gesto concreto di carità per la popolazione di Gaza. Il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, ha preso la parola questa mattina dopo l’intervento del cardinale Jean-Claude Hollerich, relatore generale, in apertura dei lavori della IV congregazione e ha annunciato che in questo stesso giorno, 7 ottobre, che il Papa ha chiesto di dedicare alla penitenza e alla preghiera, promuoverà una colletta nel pomeriggio.

Elemosina per la parrocchia di Gaza

Il ricavato andrà alla popolazione di Gaza stremata dai bombardamenti e dalla fame, in particolare per la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia. È la parrocchia menzionata innumerevoli volte da Papa Francesco, guidata dal sacerdote argentino padre Gabriel Romanelli, a cui il Pontefice ha detto di telefonare ogni giorno, che accoglie rifugiati di diversa provenienza e religione.

Uniti nella preghiera e nel digiuno

“Il Santo Padre – si legge in un comunicato della Elemosineria apostolica - ci ha chiesto di essere oggi particolarmente uniti nella preghiera, e pregando, digiunare implorando la pace per il mondo intero. Ma la preghiera e il digiuno non si fanno senza l’elemosina, che ci deve far soffrire, ci deve fare anche male, perché rinunciamo a ciò che ci appartiene per dare al prossimo che è in difficoltà o addirittura sta per morire”.

Con un cestino fuori dall'Aula Paolo VI

Nel pomeriggio, quindi, “don Corrado” prima dell’inizio della sessione pomeridiana, “si metterà con il cestino (grande, enorme) davanti alla porta centrale di entrata in Aula Paolo VI, per raccogliere l’elemosina che poi sarà inviata direttamente nella Striscia di Gaza al parroco di Gaza, che da un anno, ogni santo giorno, viene chiamato dal Santo Padre per sostenere la comunità che si è radunata e vive attorno alla Chiesa (cristiani, musulmani ed ebrei insieme)”. “L’Elemosiniere – si legge nella nota - chiede di essere ben preparati!”.