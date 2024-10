I Papi e le famiglie, il giro del mondo in 30 anni di incontri internazionali

Da Roma 1994 a Roma 2024, un breve documentario video racconta la "storia d'amore" degli appuntamenti planetari lanciati da Giovanni Paolo II, che in tre decenni hanno permesso a milioni di mamme, papà, figli e nonni di condividere momenti di festa e di preghiera con i Pontefici, approfondendo ruolo e missione della famiglia secondo la visione cristiana

Lorena Leonardi - Città del Vaticano

Rivivere la gioia degli Incontri mondiali delle famiglie, con un mini-documentario e dieci one-minute video. È la proposta del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita per celebrare i trent’anni da quando, l’8 ottobre del 1994, san Giovanni Paolo II convocò a Roma le famiglie di tutto il mondo per incoraggiarle a vivere la loro missione all’interno della società e della Chiesa.

Da tutto il mondo alle Chiese locali

In occasione di questo anniversario, un mini-documentario di una decina di minuti, prodotto in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione, ripercorre la storia dei dieci Incontri mondiali svoltisi finora, sotto tre Papi diversi - san Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco - facendo tappa in tutto il mondo, dal Brasile alle Filippine, passando per la Spagna e l’Irlanda, fino al Messico e gli Stati Uniti d’America.

Connotati fin dalla loro origine come momento di consapevolezza cristiana e condivisione, gli Incontri hanno cambiato volto quando, per il primo appuntamento post-pandemia nel 2022 a Roma, Papa Francesco ha reso l’evento multicentrico e diffuso, contestualizzandolo nelle diocesi del mondo per consentire a tutte le famiglie di vivere nelle Chiese locali un momento di riflessione e gioia.

Chiesa e famiglia, una lunga storia d'amore

Un Incontro mondiale delle famiglie dopo l’altro, nel mini-documentario le parole dei Pontefici si intrecciano a quelle del cardinale prefetto del Dicastero, Kevin Farrell, il quale presta la propria voce al racconto per immagini in una narrazione che si dipana a cadenza triennale lungo i decenni e prepara al prossimo meeting, fissato per il 2028.

L’intento, spiegano dal Dicastero, è "ripercorrere la "storia d’amore" che la Chiesa ha con la famiglia e mostrare la gioia di partecipare alla sua missione. Tante famiglie, con la loro bellezza, le loro ferite e i loro dolori, hanno potuto sperimentare e condividere la gioia di avere Cristo al centro della loro vita proprio in occasione degli Incontri". Il mini-documentario rappresenta inoltre "uno strumento pastorale, da mostrare nell’ambito di eventi e seminari di pastorale familiare", nei percorsi di preparazione al matrimonio, nella catechesi per coppie sposate e con i bambini.

Dieci video per dieci parole-chiave

Ad accompagnare il breve filmato ci saranno anche dieci video social da un minuto, uno per ogni Incontro mondiale delle famiglie, nei quali alle immagini si aggiungono le riflessioni dei Papi su alcuni temi, condensati in una parola-chiave: luce, dono, figli, cammino, fede, valori, sogno, domenica, gioia, missione. I video saranno diffusi sui canali multimediali dei due Dicasteri interessati.