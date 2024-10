Continuano nei mesi autunnali i “Concerti del Giubileo”

Un'orchestra in concerto

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sarà protagonista il 3 novembre prossimo di “Armonie di speranza”, appuntamento della Rassegna “Giubileo è cultura” in preparazione all’Anno Santo.

Marco Valletta - Città del Vaticano

La rassegna “Giubileo e cultura”, uno dei percorsi di preparazione all'Anno Santo 2025, mette in cartellone un nuovo concerto. Il 3 novembre prossimo alle 18, all’Auditorium di Via della Conciliazione, sarà protagonista l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che eseguirà la Quinta Sinfonia di Dmítrij Šostakóvič, diretta dal Maestro Jader Bignamini, direttore musicale della Detroit Symphony Orchestra, al suo debutto con l’orchestra di Santa Cecilia.

Lo sviluppo dell'individuo tema centrale della sinfonia



Sempre nell'ambito della stassa rassegna, l’Orchestra, dell’Accademia di Santa Cecilia, tra le più antiche istituzioni musicali del mondo, fondata da Sisto V nel 1585, considerata una delle migliori d’Europa, eseguirà la Sinfonia n. 5, in quattro movimenti, composta da Šostakóvič nel 1937, della durata di 45 minuti, con un organico di più di 90 professori d’orchestra. Il tema della Sinfonia, come scrisse lo stesso compositore, è lo sviluppo dell’individuo: “Ho considerato come idea centrale dell’opera (...) l’uomo con tutte le sue sofferenze”.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il portale ufficiale del Giubileo al link: https://events.iubilaeum2025.va/registration.