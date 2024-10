Acerbi: la mia nomina a cardinale un riconoscimento per tutti i diplomatici

Trai futuri 21 porporati annunciati dal Papa per il concistoro dell’8 dicembre figura il nunzio 99.enne: sono molto anziano, sosterrò il Papa con la preghierà

Don Paweł Rytel-Andrianik - Città del Vaticano

“Credo che il Papa abbia voluto dare un segno di apprezzamento e di riconoscimento per il servizio che tanti vecchi e nuovi nunzi e il personale delle Nunziature stanno svolgendo nel mondo”. L'arcivescovo Angelo Acerbi commenta in questo modo con i media vaticani la nomina a cardinale appresa ieri dal Papa all'Angelus. Il decano dei nunzi apostolici la definisce “una nomina abbastanza inaspettata anche in ragione della mia età che è molto avanzata”, ma dice di averla accolta “con molta gratitudine e riconoscenza e anche con un pochino di timore perché è sempre una grande novità per tutti, ma soprattutto i vecchi”.

Sosterrò il Papa con la preghiera

Il futuro cardinale ha aggiunto che due di coloro che furono segretari di nunziatura, dove era stato nunzio, hanno già ricevuto la porpora da Papa Francesco. Si tratta del Mario Zenari, nunzio in Siria, e di Christoph Pierre, nunzio apostolico negli Stati Uniti.

Ha aggiunto di aver saputo della sua nomina ascoltando il Papa dopo la recita dell’Angelus. Ha detto di aver ricevuto molte congratulazioni e che ora sosterrà il Papa “soprattutto con la preghiera, perché non vedo in quale altro modo lo possa fare, data la mia tarda età”.