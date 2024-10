Badreddin Wais, da rifugiato siriano a faro di speranza nel ciclismo internazionale

Il corridore, che ha lasciato il suo Paese nel 2014 e da allora vive in Svizzera, ha partecipato a diversi campionati del mondo UCI su strada. Domenica 29 settembre ha preso parte ai mondiali di Zurigo, dove ha incontrato il rappresentante dell'Athletica Vaticana, Rien Schuurhuis

Ahmad Badreddin Wais, nato nel 1991 ad Aleppo, in Siria, ha iniziato a pedalare all'età di 14 anni. La sua passione lo ha portato ad approdare nella capitale, Damasco, dove è entrato a far parte della squadra nazionale di ciclismo. Lo scoppio della guerra lo ha poi costretto a lasciare il Paese nel 2014 per fuggire in Europa e trovare una nuova casa a Losanna, in Svizzera. Lì ha continuato ad allenarsi per arrivare, dal 2017, a partecipare a diversi campionati del mondo a cronometro su strada organizzati dall'UCI, l'unione ciclistica internazionale.

L'incontro con l'Athletica Vaticana

Nella giornata di domenica 29 settembre, Wais ha partecipato ai mondiali di ciclismo a Zurigo dove ha incontrato Rien Schuurhuis, rappresentante di Athletica Vaticana. I due si sono conosciuti poco prima della gara e hanno immediatamente trovato un punto di incontro nello sport, capace di "unire le persone", come affermato da detto Badreddin Wais a Radio Vaticana - Vatican News. Attraverso la neonata amicizia con il corridore vaticano, Wais è venuto a conoscenza della bontà del progetto di Athletica, particolarmente impegnata a sostenere gli atleti provenienti da Paesi svantaggiati, come sottolineato da Schuurhuis.

Le Olimpiadi come obiettivo

La storia di Wais è quella di un viaggio che ispira. Da giovane atleta in un Paese devastato dalla guerra a faro di speranza nel ciclismo internazionale. In qualità di "atleta rifugiato" e borsista del CIO, Wais non solo ha raggiunto il successo sportivo, ma ha anche dimostrato come esso possa costruire ponti e unire le persone. La sua partecipazione ai Campionati mondiali di ciclismo di Zurigo è un altro capitolo della sua notevole carriera, che mantiene vive le speranze di partecipare alle prossime Olimpiadi.

L'omaggio a Muriel Furrer

Prima della gara, domenica, è stato osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Muriel Furrer, la 18 enne ciclista deceduta in seguito a un grave incidente nella gara junior su strada proprio a Zurigo. L'incidente, in cui la giovane atleta ha riportato un grave trauma cranio-cerebrale, è avvenuto giovedì. Trasportata immediatamente in ospedale in elicottero, Furrer è morta per le ferite riportate venerdì. La sua tragica storia ha commosso molte persone, ricordando loro quanto possa essere pericoloso lo sport. Schuurhuis e Wais erano in prima linea per renderle omaggio.