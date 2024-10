Athletica Vaticana e il "Sinodo dello sport"

Il 25 ottobre prossimo il team sportivo del Vaticano aprirà uno spazio di dialogo con atlete e atleti rifugiati, paralimpici e olimpici, per un confronto sui temi della pace e del servizio reciproco

di Giampaolo Mattei

Il «Sinodo dello sport»: un dialogo in dialogo con atlete e atleti olimpici, paralimpici e rifugiati promosso da Athletica Vaticana venerdì 25 ottobre, alle ore 17, a palazzo San Calisto (piazza San Calisto 16, a Trastevere). Con il sostegno del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e del Dicastero per la Comunicazione, sono stati invitati tutti i partecipanti al Sinodo dei vescovi in corso in Vaticano.

«Papa Francesco chiede a tutta la Chiesa di vivere e condividere un “percorso sinodale” come esperienza di ascolto reciproco e di tutti», fa presente Athletica Vaticana. Del resto, «la parola “Sinodo” significa “camminare insieme”: per le donne e gli uomini di sport dovrebbe essere più facile accogliere l’invito di Papa Francesco perché già abituati a “correre insieme”, ma anche a pedalare e a giocare, sempre insieme».

Ascolto reciproco

Venerdì 25, proprio con uno «stile sinodale» di ascolto reciproco in fraternità, atlete e atleti olimpici e paralimpici - tra loro anche due protagonisti del Team dei rifugiati - condivideranno un’esperienza di incontro che si inserisce in questo «percorso sinodale» indicato dal Papa. «Per crescere - rilancia Athletica Vaticana - nelle dimensioni del dialogo, del racconto, della corresponsabilità su questioni centrali come la pace e del servizio reciproco sulle strade dei solidi valori sportivi: amicizia, lealtà, tenacia, spirito di gruppo, sacrificio, rispetto, solidarietà, inclusione».

Gli ospiti

Saranno presenti Amelio Castro Grueso, atleta paralimpico a Parigi 2024 nella scherma con il Team dei rifugiati; Monica Contrafatto, medaglia di bronzo nei 100 metri alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2021 e Parigi; Andy Diaz, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel salto triplo, con il suo allenatore Fabrizio Donato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, medaglia d’oro agli Europei 2012 e agli Europei indoor 2009 sempre nel salto triplo; Rigivan Ganeshamoorthy , medaglia d’oro nel lancio del disco alle Paralimpiadi di Parigi e primatista del mondo; Alice Mangione, atleta olimpica velocista e staffettista ai Giochi di Tokyo e Parigi, medaglia d’oro alle World Relays 2021 e ai Giochi europei 2023; Antonella Palmisano, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e agli Europei 2024 nella marcia, atletica; e Mahdia Sharifi, atleta afghana del Team dei rifugiati per il taekwondo.