Santa Sede-Burkina Faso, accordo sullo statuto giuridico della Chiesa cattolica

Sottoscritto oggi a Ouagadougou, presso il Ministero degli Esteri, il secondo protocollo addizionale alla intesa che disciplina ulteriormente la procedura per il rilascio del certificato di personalità giuridica nel diritto alle persone canoniche pubbliche con sede nella nazione, facilitando così la missione evangelica

Vatican News

A Ouagadougou, in Burkina Faso, oggi 11 ottobre, è stato sottoscritto presso il Ministero degli Affari Esteri, il secondo protocollo addizionale all’Accordo fra la Santa Sede e il Burkina Faso sullo statuto giuridico della Chiesa Cattolica nel Paese. Come informa un comunicato della Sala Stampa vaticana, hanno firmato per la Santa Sede, il nunzio apostolico monsignor Michael F. Crotty, arcivescovo titolare di Lindisfarne; per lo Stato di Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traore, ministro degli Esteri, della Cooperazione Regionale e dei Cittadini al Estero del Burkina Faso.

Il Protocollo Addizionale, che consiste di un preambolo, sette articoli e un allegato, disciplina ulteriormente la procedura per il rilascio del certificato di personalità giuridica nel diritto di Burkina Faso alle persone giuridiche canoniche pubbliche con sede in quella nazione, facilitando così la loro missione evangelica nella promozione del bene comune. L'intesa è entrata in vigore il giorno stesso della firma.