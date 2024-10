A San Pietro il camper per la lotta al tumore: cure e visite gratis per le donne povere

Tornata, come ogni mese, questa volta sotto la finestra del Palazzo Apostolico dove il Papa recita l'Angelus, la Carovana della Prevenzione, l'ambulatorio itinerante dell'associazione Komen Italia dedita alla prevenzione e alla lotta ai tumori. Offre visite gratis alle clochard della zona Vaticano e alle donne accolte dal Dispensario Santa Marta. L'iniziativa promossa dalla Elemosineria Apostolica, in collaborazione col Gemelli. Krajewski: "Il Papa non lascia mai i suoi poveri"

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

Sta proprio lì da questa mattina, sotto la finestra dove ogni domenica Papa Francesco si affaccia per recitare l’Angelus con migliaia di fedeli. È un camper di Komen Italia - “Race for the Cure”, bianco con i disegni di palloncini e fiocchetti rosa, simbolo della prevenzione e della lotta al tumore a cui l’associazione dedica la sua attività ormai da anni. È parcheggiato all’ombra delle antiche mura della Città del Vaticano e per tutta la giornata di oggi, come una volta ogni mese, garantisce mammografie e radiografie mammarie alle donne povere e le clochard che gravitano intorno alla zona San Pietro o accolte nel Dispensario Santa Marta. Si effettuano visite, screening, diagnosi e “se sono riscontrate delle patologie queste donne vengono prese in carico al Gemelli per ulteriori accertamenti e tutte le altre cure necessarie. C’è tutto un percorso per loro”, spiega il dottor Massimiliano Ralli.

In Evidenza 18/04/2024 La lotta al tumore per le donne che vivono in strada Sotto il Colonnato di San Pietro, nell’ambulatorio del Dicastero per il Servizio della Carità, almeno 40 donne senzatetto hanno potuto usufruire di esami diagnostici per la ...

Un altro dono del Papa

L’ambulatorio itinerante è una iniziativa promossa dalla Elemosineria Apostolica e si aggiunge ai tanti servizi per i poveri offerti dal Papa: dalle docce sotto il colonnato, al barbiere fino al dormitorio “Dono di Misericordia”, a pochi passi da Piazza San Pietro. “Il Santo Padre non lascia mai i suoi poveri”, esclama il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski.

Un gesto salva vita

La Carovana della prevenzione tornerà tra un mese in zona Vaticano. La prima volta è apparsa il 18 aprile scorso e finora hanno effettuato visite e controlli quasi un centinaio di donne di diversa età e nazionalità. Insieme a Komen Italia, collaborano al servizio la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Gemelli Isola. Come spiega Ralli, si tratta di un servizio fondamentale perché solo con lo screening si può diagnosticare il tumore in una fase precoce e quindi intervenire. E per donne, a volte anche giovani, che non sanno neppure dove lavarsi, figuriamoci dove farsi una visita medica, è certamente un gesto salva vita.