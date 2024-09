Vaticano, il 19 settembre conferenza stampa in diretta su Medjugorje

Si terrà alle 11.30 di giovedì prossimo in Sala stampa Vaticana, con gli interventi del cardinale Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, del segretario don Armando Matteo e del direttore dei media vaticani Andrea Tornielli. Live streaming sul canale Youtube

L’esperienza spirituale vissuta dai pellegrini al santuario di Medjugorje sarà al centro dell’appuntamento di giovedì 19 settembre alle 11.30 in Sala Stampa vaticana, quando a parlarne con i giornalisti arriveranno il cardinale prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede Víctor Manuel Fernández, il segretario per la Sezione Dottrinale dello stesso Dicastero monsignor Armando Matteo e il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione Andrea Tornielli.



Sarà possibile seguire in streaming la conferenza stampa, che verrà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Vatican News https://www.youtube.com/c/VaticanNews.