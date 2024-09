Messa del Ritiro sinodale, Costelloe: essere Chiesa umile, in missione, che ascolta

Nella Basilica di san Pietro, al termine della prima giornata di ritiro in preparazione della seconda sessione del Sinodo sulla Sinodalità, l’arcivescovo di Perth ha presieduto la liturgia per tutti i partecipanti. Gesù, ha detto nell’omelia, ci insegna pazienza, sensibilità e compassione nelle relazioni, per una Chiesa davvero sinodale

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

San Girolamo ci insegna che “l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”, e quindi, nelle prossime settimane, nel lavoro del “Sinodo sulla Sinodalità”, “Non possiamo permetterci di ignorare Cristo, o di dimenticarlo, mentre cerchiamo di discernere insieme ciò che Dio sta chiedendo alla Chiesa in questo momento”. Così l’arcivescovo australiano di Perth, Timothy monsignor Timothy Costelloe, nell’omelia della Messa celebrata nella Basilica di San Pietro al termine della prima giornata del ritiro in preparazione della seconda sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Il presule sottolinea che nei giorni a venire, lui e gli altri 367 partecipanti al Sinodo, confrontandosi “con la questione di come essere una Chiesa sinodale in missione”, dovranno “tenere i nostri occhi su Cristo”.

Chiamati a riflettere su come vivere la sinodalità nella Chiesa

Prendendo spunto da san Girolamo, che la Chiesa ricorda oggi, “uomo appassionato e difficile”, l’arcivescovo Costelloe ricorda che Papa Francesco chiama tutti i partecipanti all’Assemblea, ad “essere, insieme, una Chiesa Sinodale in Missione”. E che dopo aver compreso più profondamente il significato della sinodalità nel cammino finora percorso, ora “ci viene chiesto di riflettere non tanto su cosa sia la sinodalità, ma piuttosto su come viverla a ogni livello della vita della Chiesa”. Quindi certamente come “singoli cristiani, ma sempre come persone chiamate insieme, in comunità piccole e grandi, per essere segni e strumenti viventi di comunione con Dio e unità tra tutte le persone”.

Le relazioni e le conversazioni nello Spirito

Come accanto ad Adamo Dio creò Eva perché “entrassero in una relazione” e formassero “una comunità”, il cammino sinodale fin qui percorso conferma, per il presule australiano, “che nel disegno creativo di Dio siamo fatti gli uni per gli altri, che siamo destinati a dipendere gli uni dagli altri e che è attraverso le nostre relazioni che diventiamo le persone che Dio ci ha creati per essere”. L’importanza di queste relazioni reciproche, in questo Sinodo, sono approfondite nei “Colloqui nello Spirito”, come quello tenuto nel pomeriggio per gruppi di condivisione, nell’Aula Paolo VI. In queste relazioni, prosegue il celebrante, potremmo ricordare “le parole che San Paolo ha rivolto alla prima comunità cristiana a Filippi: dovete avere lo stesso atteggiamento che era in Cristo Gesù”.

Gesù ci insegna come sono gli incontri profondamente umani

Il Vangelo ci mostra, nelle relazioni che Gesù ha, “come sono veramente gli incontri profondamente umani”. Vediamo, sottolinea Costelloe, “la pazienza infinita che Gesù dimostra verso coloro, specialmente i suoi discepoli più vicini, che continuamente non lo comprendono e che così spesso lo deludono”. Ma anche la “straordinaria sensibilità” che mostra “verso coloro che sembrano essere oppressi dal peso del proprio peccato, e di come quella sensibilità li liberi”. E infine la sua “compassione per coloro che sono persi o confusi o spinti ai margini, e di come quella compassione restituisca loro la speranza”.

Cristo la via per essere Chiesa povera, in missione e che ascolta

Cristo, che nell’Ultima Cena dice ai discepoli: “Io sono la Via; Io sono la Verità; Io sono la Vita”, sta dicendo alla Chiesa che sta per vivere il Sinodo che se vuoi essere “una Chiesa accogliente e ospitale – conclude l’arcivescovo australiano - impara da me, perché io sono la via”. E così anche se vuol essere “una Chiesa povera e umile”, in missione e che ascolta. L’invito finale dell’arcivescovo di Perth è a pregare, chiedendo l’intercessione di Maria, affinché lo Spirito di Cristo “ci permetta di promuovere non il disordine, ma l'armonia” e perché in lui “troviamo la nostra unità e diventiamo insieme un sacramento vivente di comunione con Dio e di unità tra tutte le persone”.