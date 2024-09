Lev, Atti del convegno “Donne nella Chiesa. Artefici dell’umano”

La documentazione raccolta in un volume scaricabile gratuitamente dal sito della Libreria Editrice Vaticana

Vatican News

La Libreria Editrice Vaticana ha pubblicato il volume "Dieci donne sante: artefici dell’umano", che raccoglie gli interventi del secondo convegno internazionale interuniversitario, svoltosi a Roma il 7 e 8 marzo 2024 presso la Pontificia Università della Santa Croce. Il libro è disponibile da oggi, 13 settembre, sul sito della LEV e si può scaricare o diffondere gratuitamente.

Le due giornate di riflessione si collocano nell'ambito del progetto “Donne nella Chiesa: artefici dell’umano”, promosso da diverse realtà accademiche: l'Università Cattolica di Ávila (UCAV), la Pontificia Università Urbaniana, la Pontificia Università della Santa Croce, il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum e la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum di Roma, patrocinato da ben 5 Dicasteri della Curia romana, tra cui il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e 6 Ambasciate presso la Santa Sede.

Un contributo al percorso sinodale

Il progetto è stato avviato nel 2022 con un primo Convegno dal titolo "Donne Dottori della Chiesa e Patrone d'Europa" e mira ad offrire un contributo alla riflessione teologico-pastorale sulla donna all'interno della Chiesa a partire da testimonianze di donne sante. In particolare, si inserisce nel percorso sinodale attuale per mettere in luce il ruolo della donna come discepola di Cristo alla maniera di Maria. Papa Francesco, all’inizio del suo pontificato, aveva sottolineato che “il ruolo della donna nella Chiesa è proprio l’icona di Maria, quella che aiuta a crescere la Chiesa!” (cfr. Francesco, conferenza stampa durante il volo di ritorno dal viaggio apostolico a Rio de Janeiro in occasione della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù, 28 luglio 2013). E proprio alla maniera di Maria, che ha svolto la sua missione accanto a Giuseppe, suo sposo, il progetto sulla donna come 'artefice dell'umano' intende promuovere il carisma e il ruolo della donna nella Chiesa e nel mondo in un’ottica di corresponsabilità e complementarità tra femminile e maschile.

"Genio femminile" in tempi e culture diversi

Il volume "Dieci donne sante: artefici dell’umano" esplora la santità di dieci donne che, come ha ricordato Papa Francesco durante l'udienza ai partecipanti al Convegno, “in differenti tempi e culture, con stili propri e diversi, e con iniziative di carità, di educazione e di preghiera, hanno dato prova di come il ‘genio femminile’ sappia riflettere in modo unico la santità di Dio nel mondo”.

La pubblicazione può essere un utile strumento nella pastorale universitaria, ma anche diocesana e parrocchiale per promuovere quella “pastorale della santità” che offre ai giovani esempi di santità, “specialmente al femminile, perché siano incoraggiati ad elevare lo sguardo, a dilatare l’orizzonte dei sogni e del modo di pensare, per disporsi a seguire alti ideali. Così la formazione sarà ancora più capace di toccare ogni persona nella sua integralità e nella sua unicità” (cfr. Francesco, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale Interuniversitario, Sala Clementina, 7 marzo 2024).