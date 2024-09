Vita consacrata, disposta una visita apostolica alla Fraternità Sacerdotale San Pietro

Il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, con un comunicato, annuncia una visita conoscitiva nella quale approfondirà "la conoscenza" di tale realtà "di diritto pontificio" allo scopo di "offrirle gli aiuti più opportuni nel cammino di sequela di Cristo"

Il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha annunciato che effettuerà una visita apostolica alla Fraternità Sacerdotale San Pietro, "al fine di approfondire la conoscenza di questa società di vita apostolica di diritto pontificio e di offrirle gli aiuti più opportuni nel cammino di sequela di Cristo".

Lo scopo della visita conoscitiva

Il Dicastero, che ha la competenza di "promuovere, animare e regolare la prassi dei consigli evangelici, nel modo in cui viene vissuta nelle forme approvate di vita consacrata, ed altresì per quanto concerne la vita e l'attività delle società di vita apostolica in tutta la Chiesa latina", come si legge nella Costituzione apostolica di Papa Francesco, Praedicate evangelium, realizzerà tale ordinaria visita conoscitiva, recita il comunicato a firma del prefetto cardinale Braz de Aviz, "nel contesto del processo di accompagnamento degli Istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica a suo tempo eretti dalla Pontificia commissione Ecclesia Dei, i quali, con il Motu Proprio di Papa Francesco Traditionis Custodes, sono passati sotto la competenza di questo Dicastero".

Le origini della Fraternità

La Fraternità si presenta sul proprio sito come "società di vita apostolica di diritto pontificio", vale a dire "una comunità di sacerdoti che non prendono i voti religiosi, ma che lavorano insieme per una missione comune nella Chiesa cattolica". La sua missione viene definita "duplice": da una parte "la formazione e la santificazione dei sacerdoti secondo la liturgia tradizionale, comunemente chiamata la Forma straordinaria del rito romano", dall'altra "la cura delle anime e le attività pastorali al servizio della Chiesa".