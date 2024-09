Parolin a New York per la 79ª Assemblea Generale Onu

Il cardinale segretario di Stato, informa un post di @TerzaLoggia, sarà negli Usa dal 22 al 30 settembre e prenderà parte agli appuntamenti della High Level Week 2024. In programma una Messa per i 60 anni della Santa Sede all’ONU

Da domani, 22 settembre, fino a lunedì 30, il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, si recherà a New York per partecipare alla 79.ma Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Lo rende noto un post su X dell’account della Segreteria di Stato, @TerzaLoggia, informando che il cardinale prenderà parte al Summit of the Future e alla High Level Week 2024, insieme a capi di Stato e di governo riuniti presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Parolin celebrerà pure la Messa per i 60 anni della Santa Sede all’ONU.

La 79ª Assemblea generale delle Nazioni Unite avrà come focus quello di promuovere soluzioni multilaterali basate sulla Carta delle Nazioni Unite e accelerare gli sforzi per l'attuazione dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tra le priorità, il sostegno della pace e della sicurezza internazionali, la promozione dello sviluppo sostenibile, la lotta contro i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e l’inquinamento.