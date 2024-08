La carità del Papa per l'Ucraina, pacchi di cibo e medicine nelle zone di guerra

In partenza oggi, 7 agosto, dalla Basilica ucraina di Santa Sofia a Roma camion con abiti, medicine, viveri, in particolare tonno, per la popolazione sofferente. L'invio e la distribuzione affidate alla Elemosineria Apostolica

Vatican News Prosegue anche d'estate l'azione di carità del Papa verso l'Ucraina da sempre definita "martoriata". Come già nei mesi scorsi, partiranno oggi, 7 agosto, dalla Basilica ucraina di Santa Sofia a Roma camion con viveri, abiti e medicinali per la popolazione sofferente del Paese est-europeo. In particolare, verranno inviati questa volta scatoloni contenenti del tonno, un cibo a lunga conservazione. È ancora l'Elemosineria apostolica, guidata dal cardinale Konrad Krajewski, a farsi carico dell'invio e della distribuzione in Ucraina di questi doni del Pontefice. Un nuovo gesto per ribadire la propria vicinanza al Paese, per il quale anche oggi, a fine udienza generale, ha chiesto preghiere e vicinanza a tutti i fedeli.