Il cardinale de Mendonça visita la sede storica di Scholas a Buenos Aires

Il prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione si è recato nel Barrio 31 per conoscere il luogo originario dell'organizzazione internazionale creata da Papa Francesco. Il porporato ha ascoltato le testimonianze di giovani e insegnanti: la gioia che caratterizza il clima della loro convivenza “vale più di mille parole”

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

Una visita a sorpresa nella sede storica di Scholas Occurrentes, il movimento educativo internazionale creato da Papa Francesco all'inizio del suo pontificato. A compierla è stato il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, che ieri si è recato nel Barrio 31 della città autonoma di Buenos Aires dove ha potuto conversare con i fondatori di Scholas, José María del Corral ed Enrique Palmeyro, che ai tempi in cui il cardinale Jorge Bergoglio era arcivescovo di Buenos Aires, iniziarono qui a riunire studenti e insegnanti di scuole di diverse religioni e classi sociali, pubbliche e private per favorire la cultura dell’incontro dopo le crisi e le fratture del 2001.

Una grande famiglia

Il porporato, riferisce un comunicato diffuso da Scholas Occurrentes, ha anche ascoltato varie testimonianze di giovani che partecipano ad attività sportive e culturali in diverse parti del Paese - come nel quartiere di Villa Fiorito, nel Gran Buenos Aires, e in El Impenetrable, nella provincia di Chaco - quindi ha ringraziato per l’incontro, manifestando la gioia di trovarsi in presenza di una grande famiglia: percepire questo clima di convivenza, vedere gli occhi, sentire i desideri, ha osservato, vale più di mille parole. Inoltre ha confidato di sentire la responsabilità, in linea con il mandato ricevuto da Papa Francesco, di continuare ad aiutare nel campo educativo e culturale in cui Scholas opera.

Il murales dei sogni e delle sofferenze

Accogliendo l’invito dei giovani della comunità di Scholas del Barrio 31, il cardinale de Mendonça ha aggiunto un tocco al murale realizzato dai ragazzi in cui sono espressi i loro sogni e le loro sofferenze. Al prefetto vaticano è stato chiesto di esprimere graficamente la decisione più difficile presa prendere nella sua vita.

Nel maggio scorso in Vaticano il porporato aveva preso parte all'Incontro organizzato da Scholas Occurrentes in cui era stata presentata l’Università del Senso, creata per decreto da Papa Francesco.

Il cardinale con i ragazzi di Scholas Occurrentes della sede del Barrio 31 a Buenos Aires

Le attività della sede nel Barrio 31



Nella sede storica di Scholas nel Barrio 31, inaugurata nel 2018 dal Vescovo di Roma tramite videoconferenza, si svolgono varie attività: culturali, artistiche e sportive, come la Liga Internacional de Fútbol Pelota de Trapo, pallavolo e boxe e altre attività. Qui hanno avuto luogo rappresentazioni del Teatro Colón, e ogni anno vi partecipano delegazioni di studenti dell'Università Ebraica di Gerusalemme, tra le altre importanti istituzioni accademiche internazionali.

La nuova sede in Indonesia

Scholas Occurrentes è oggi presente nei cinque continenti, con una partecipazione diretta in 70 Paesi. Il 4 settembre, durante la visita apostolica di Papa Francesco, inaugurerà la prima sede nel Sudest Asiatico in Indonesia.