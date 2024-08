È morto monsignor Treanor, nunzio presso l'Unione Europea

Irlandese, in passato vescovo di Down and Connor e segretario generale della Comece, è scomparso la mattina dell'11 agosto a 73 anni a causa di un infarto

Vatican News

È morto ieri mattina, domenica 11 agosto, a Bruxelles, a causa di un infarto, monsignor Noël Treanor, nunzio apostolico presso l'Unione Europea. Incarico che ricopriva dal novembre 2022 su nomina di Papa Francesco. Aveva 73 anni.

Nato a Silverstream, in Irlanda, il 25 dicembre 1950, era stato ordinato sacerdote nel 1976 nella Diocesi di Clogher. Il 31 marzo 1993 era stato nominato segretario generale della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea (COMECE), con sede a Bruxelles. Il 22 febbraio 2008 aveva poi ricevuto la nomina come vescovo di Down and Connor, consacrato il 29 giugno successivo.

Poi nel 2022 la nomina come rappresentante pontificio presso l'UE, da parte del Papa che lo aveva elevato in pari tempo alla dignità di arcivescovo. Treanor succedeva a monsignor Aldo Giordano, scomparso nel 2021 a causa di alcune complicanze di salute per il Covid-19.