Indonesia, nuova opera d'arte di Scholas Occurrentes che sarà completata dal Papa

Il Movimento Educativo Internazionale, lanciato a livello globale nel 2013 da Francesco, ha promosso la realizzazione del Poliedro del Cuore, una scultura che ha coinvolto 1.500 persone le quali hanno rappresentato le loro storie, combinando educazione, arte e tecnologia per simboleggiare come ogni individuo contribuisca a una comunità globale più vibrante e significativa. Il 4 settembre, a Jakarta, durante il 45.mo viaggio apostolico, l'apporto del Pontefice con un oggetto personale

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

Si chiama Poliedro del Cuore il progetto pensato per l’Indonesia da Scholas Occurrentes. Si tratta di un’opera d’arte che sarà completata a Jakarta, nella Casa della Gioventù Grha Pemuda, da Papa Francesco il 4 settembre, durante il 45.mo viaggio apostolico che inizierà lunedì. Il Movimento Educativo Internazionale lanciato a livello globale nel 2013 dal Pontefice e che si propone di trasformare la vita dei giovani attraverso metodologie educative innovative che incorporano tecnologia, sport e arti, dopo aver dato vita, lo scorso anno, al murales collettivo più lungo del mondo a Cascais, in Portogallo, ha ideato una scultura che vuole simboleggiare il cuore dell'Indonesia, riflettendo la ricca diversità culturale del Paese.

L'opera d'arte ideata da Scholas Occurrentes

L’Indonesia in un’opera d’arte comunitaria

Radicata nella visione di “creare la Cultura dell'Incontro, riunendo i giovani in un’educazione che genera Significato”, Scholas è oggi una forza significativa per l'inclusione, l'unità e l'impegno sociale nei cinque continenti che coinvolge oltre mezzo milione di scuole e università e con il Poliedro del Cuore ha impegnato in totale di 1.500 persone, tra cui ragazzi del programma educativo a Giacarta, partecipanti ai laboratori a Bali, Lombok e Labuan Bajo, e detenuti di tre strutture carcerarie, comprese quelle per giovani detenuti, donne e uomini. La scultura incorpora oggetti personali dei suoi contributori, è uno spazio sacro che conserva ricordi, simboleggia una comunità condivisa; racconta, in ogni sua faccia, le storie dei suoi partecipanti, combinando educazione, arte e tecnologia e vuole rappresentare il motto nazionale dell'Indonesia, “Bhinneka Tunggal Ika” (Unità nella Diversità). Atteso il contributo di Francesco, che nel murale di Cascais ha fatto l'ultima pennellata. Nel Poliedro del Cuore aggiungerà, invece, un oggetto personale rafforzando la connessione tra arte, tecnologia e comunità.

Francesco completa il murales di Cascais

Materiali sostenibili per un messaggio globale

Sono tre i tipi di materiali che saranno utilizzati per il Poliedro del Cuore: naturali, in tessuto e riciclati, per allinearsi ai messaggi ambientali delle encicliche di Papa Francesco, Laudato si' e Laudate Deum. Si tratta di materiali accuratamente scelti per riflettere un impegno nella cura della casa comune e per affrontare le sfide climatiche.