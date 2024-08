Hebdomada Papae, il Gr in latino del 17 agosto

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario questa settimana: Angelus nella solennità dell’Assunta, il Papa invita a guardare a Maria: “La Vergine Santa è Colei che ci precede nel cammino”. Il 12 agosto Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti ai capitoli generali di quattro congregazioni. Carità del Pontefice in Ucraina: giunti a Kharkiv i Tir con gli aiuti

HEBDOMADA PAPÆ

Notitiæ Vaticanæ Latine redditæ

Die decimo septimo mensis Augusti anno bismillesimo vicesimo quarto

(TITULI)

In Salutatióne Angélica in sollemnitáte in Assumptióne Beátæ Maríæ Vírginis adhortátur Papa, ut Maríam inspiciámus: "Virgo Sancta est Quæ in itínere nos prævénit".

Die décimo secúndo mensis Augústi Francíscus admísit partícipes Capitulórum Generálium quattuor Congregatiónum.

Cáritas Pontíficis in Ucráina: Karkívum pervenérunt magni currus cum auxíliis.

Salútem plúrimam ex corde exóptat ómnibus vobis Eugénius Murrali: salvéte, quǽsumus, qui hæc verba audítis notitiárii língua Latína proláta.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

(NOTITIAE)

In sollemnitáte in Assumptióne Beátæ Maríæ Vírginis Papa adhortátus est, ut inspiciámus Vírginem tamquam exémplar nos ducens ad convéntum cum Dómino. Refert Amadǽus Lomonaco:



"Celebrámus hódie sollemnitátem in Assumptióne Beátæ Maríæ Vírginis et, in Evangélio quod in Litúrgia légimus, contemplámur iúvenem puéllam de Názareth, quæ, simul ac núntium Ángeli recépit, iter suscépit ad consobrínam inviséndam". In Salutatióne Angélica Francíscus adhortátur, ut tamquam María et nos agámus, sícuti relátum est in Evangélio Lucæ (Lc 1, 39-56), et suscipiámus "iter, eádem trepidatióne illíus qui gáudium enuntiáre vult àliis". Maria "in sequéla est Iesu, uti discípula Regni" et non "imulácrum céreum immóbile", sed "Quæ in itínere nos prævénit". Post Salutatiónem Angélicam Póntifex cogitatiónes vertit ad spes pacis: "Maríæ Regínæ Pacis adhuc commíttere vólumus sollicitúdines et dolóres populórum, qui in multis regiónibus orbis contentiónibus sociálibus et bellis labórant. Mentem inténdimus ad vexátam Ucráinam, ad Vicínum Oriéntem, ad Palæstínam, Terram Sanctam, Sudániam et Myanmar". Sollicitúdines suas demum expréssit «pertrístium condiciónum humanárum Gazae» et proximitátem suam Gréciæ, immáni Athenárum incéndio vulnerátæ.

Admísit Francíscus partícipes Capitulórum Generálium quattuor Congregatiónum: «Nolíte reícere, accípite pótius, ampléctere omnes, amáte omnes». De his lóquitur Alexánder De Carolis:

Iudícium, institútio et cáritas. Tres sunt cárdines, quos osténdit Póntifex Congregatiónibus in Aula Clementína Ǽdium Apostolicárum colléctis, scílicet: Soróribus Sancti Domínici Missionáriis Sancti Xysti, Soróribus Societátis Sacratíssimi Cordis Iesu, Soróribus Societátis a Præsentatióne Maríæ Sanctíssimæ in Templo et Pátribus Vocationístis. «Terrárum noster orbis – dixit Papa – multum eget dénuo exquírere sapórem et pulchritúdinem decernéndi, præsértim quod ad última consília pértinet, […] uti consílium vocationále». Francíscus adhortátus est, ut simus «humíliter iugitérque informatióne egéntes» et «in inquiéta tranquillitáte» vivámus. Adiécit ínsuper: «Tempóribus nostris valde indigémus magístris educatóribus, qui amánter váleant sócii sociǽque fiéri in itínere». In caritáte prætérea cómmorans, ímpulit ut «sub óculis costánter vultum páuperum» habeámus et «ímpetum gratuitátis et amóris utilitátis immémoris». Caput vicésimum quintum Evangélii Matthǽi demum osténdit de iudício último: «Esurívi enim et dedístis mihi manducáre; sitívi et dedístis mihi bíbere», quod christifidélibus et consecrátis opórtet sit metrum agéndi constans.

(NOTITIAE BREVIORES)

Cáritas Papæ in Ucráina pervénit, Karkívum, in regiónem vidélicet globis incendiáriis rússicis máxime vexátam. Vehícula cibária afferéntia, aliménta pro púeris et cura valetúdinis, vestiménta, medicínas et ália bona valde necéssaria metam attigérunt die décimo secúndo mensis Augústi.

Hæc ómnia pro hac editióne, próxima hebdómada conveniémus.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

17 agosto 2024

(TITOLI)

Angelus nella solennità dell’Assunta, il Papa invita a guardare a Maria: “La Vergine Santa è Colei che ci precede nel cammino”.

Il 12 agosto Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti ai capitoli generali di quattro congregazioni.

Carità del Pontefice in Ucraina: giunti a Kharkiv i Tir con gli aiuti.

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Eugenio Murrali e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Nella solennità dell’Assunta, il Papa ha invitato a guardare alla Vergine come a un modello che ci guida all’incontro con il Signore. Il servizio di Amedeo Lomonaco:

“Oggi celebriamo la Solennità dell’Assunzione della Vergine Maria e, nel Vangelo della Liturgia, contempliamo la giovane fanciulla di Nazareth che, appena ricevuto l’annuncio dell’Angelo, si mette in viaggio per andare a trovare sua cugina”. Francesco all’Angelus invita a fare come Maria, raccontata nel Vangelo di Luca (Lc 1,39-56), a mettersi “in cammino, con la fretta di chi desidera annunciare quella gioia agli altri”. Maria è “alla sequela di Gesù, come una discepola del Regno” e non “una statua immobile di cera”, ma “Colei che ci precede nel cammino”. Nel dopo Angelus il Pontefice ha rivolto il pensiero alle speranze di pace: “Vorrei affidare ancora una volta le ansie e i dolori delle popolazioni che in tante parti del mondo soffrono a causa di tensioni sociali e guerre. Penso in particolare alla martoriata Ucraina, al Medio Oriente, Palestina, Israele, al Sudan e al Myanmar”. Ha espresso la sua preoccupazione per “la gravissima situazione umanitaria a Gaza” e vicinanza alla Grecia, colpita dal vasto incendio di Atene.

Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti ai capitoli generali di quattro congregazioni religiose: “Non scartare, ma ricevere, abbracciare tutti, amare tutti”. Il servizio di Alessandro De Carolis:

Discernimento, formazione e carità. Sono i tre cardini che il Pontefice ha indicato alle congregazioni riunite nella sala Clementina del Palazzo Apostolico: le suore Domenicane Missionarie di San Sisto, quelle della Società del Sacro Cuore di Gesù, della Presentazione di Maria Santissima al Tempio e i padri Vocazionisti. “Il nostro mondo – ha detto il Papa – ha tanto bisogno di riscoprire il gusto e la bellezza di decidere, specialmente per quanto riguarda le scelte definitive, (…) come quella vocazionale”. Francesco ha invitato a essere “umilmente e costantemente ‘in formazione’” e ha esortato a vivere “in pace ma inquieti”. Ha aggiunto: “Urgono ai nostri tempi educatori che sappiano con amore farsi compagni e compagne di cammino”. Si è soffermato inoltre sulla carità, incitando ad avere “costantemente davanti agli occhi il volto dei poveri” e uno “slancio di gratuità e di amore disinteressato”. Ha infine indicato il capitolo 25 di Matteo sul giudizio finale come ciò che un cristiano e un consacrato dovrebbe avere sempre come metro di misura: “Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere”.

(NOTIZIE)

La carità del Papa in Ucraina, a Kharkiv, regione tra le più colpite dai bombardamenti russi. I camion con cibo, prodotti alimentari per i bambini e per l’igiene personale, abiti, medicinali e altri beni di prima necessità sono giunti il 12 agosto.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.