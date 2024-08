Hebdomada Papae, il Gr in latino del 24 agosto

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario questa settimana: le parole del Papa sull'Eucaristia all'Angelus della domenica e la catechesi all'udienza generale deidcata al tema dello Spirito Santo. Messaggio di Francesco ai partecipanti al 45.mo Meeting di Rimini

HEBDOMADA PAPÆ

Notitiæ Vaticanæ Latine redditæ

Die vicesimo quarto mensis Augusti anno bismillesimo vicesimo quarto

TITULI

Papa in Salutatióne Angélica die domínica prætérita: «Admirátio et gratus ánimus coram miro Eucharístiæ».

«Suávitatem Christi osténdere mundo», sic Francíscus in catechési de Spíritu Sancto in Audiéntia Generáli, fériæ quartæ diéi vicésimi primi Augústi.

Núntius Pontíficis ad partícipes Convéntus Arímini: «Redíre ad esséntiam, quæ est Iesus».

Salútem plúrimam ex corde exóptat ómnibus vobis Alexánder De Carolis: salvéte, quǽsumus, qui hæc verba audítis notitiárii língua Latína proláta.

NOTITIÆ

Francíscus in Salutatióne Angélica adhortátur nos, ut de Eucharístia meditémur. Refert Mónia Parente:

«Panis de cælo donum est omnem exspectatiónem excédens», dicit Francíscus. Coram Iesu, qui «vitam suam ponit tamquam aliméntum nostrum», admiratióne et grato ánimo affícimur: admiratióne, quia «verba Iesu demirámur»; grato ánimo, quia «Iesum ibi agnóscimus, ubi pro nobis et nobíscum adit». Eucharístia – ipse enárrat – necessária est ómnibus, desidérium nostrum spei veritatísque et salútis sátiat. Panis vivus áliquid non est mágici, quod omnes difficultátes extémplo dírimit, «sed ipsum Corpus Christi est, quod paupéribus spem præbet et supérbiam vincit eórum qui illórum damno comissántur. Post Angélicam Salutatiónem beatificatiónem memorávit in República Democrática Congénsi celebrátam Servórum Dei Aloísii Carrara, Ioánnis Didoné et Victórii Faccin, missionariórum Xaverianórum ex Itália, atque Albérti Joubert, presbýteri congénsis, qui die duodetricésimo mensis Novémbris anno millésimo nongentésimo sexagésimo quarto interfécti sunt. Prex pro pace secúta est, contra bella per univérsum terrárum orbem diffúsa.

In Audiéntia Generáli Francíscus meditatiónem perréxit de Spíritu Sancto. Locum præcípuum hábuit baptísmum Iesu et invitátio ad suavitátem Christi áliis afferéndam. De his Eugénius Murrali:

Ad ripas Iordáni Ioánnes baptizávit Iesum et per eum Spíritus Sanctus perfúndit «corpus eius, quod est Ecclésia». Francíscus christifidéles allóquitur in Áula a Paulo VI cognomináta adstántes et in figúris commorátur Spíritum effingéntibus, vento scílicet et óleo, atque explánat quómodo únctio «chrísmatis» hóminem immútet: «Homo lætánter unctiónem suam vivens suavitáte ímbuit Ecclésiam». Quandóque autem christifidéles fragrántiam Christi non effúndunt, «sed fœtórem peccáti». Spíritus revéra salvat donórum grátia, quæ e suavitáte Christi manant: «cáritas, gáudium, pax, longanímitas, benígnitas, bónitas, fides, mansuetúdo, continéntia» (sicuti légitur in Epístola ad Gálatas, ad caput quintum, versículos vicésimum secúndum et vicésimum tértium – Gal 5, 22-23). Post vários sermónes salutatiónis, memorávit Póntifex sanctum Pium Décimum, papam, qui vero anno millésimo nongentésimo tértio novum Catechísmum redégit, et diem qui multi in regiónibus mundi muliéribus virísque institutóribus fídei dicátur. Ante extrémam benedictiónem mentem inténdit Póntifex ad Ucráinam, Myanmar, Sudániam Austrálem, Kivu Septentrionálem, Palæstínam, Terram Sanctam et multas álias Civitátes bello laborántes.

NOTITIAE BREVIORES

In núntio ab Eminentíssimo Cardináli Petro Parolin, Secretário Status, subscrípto ad partícipes Convéntus Ariminénsis de Populórum Amicítia, Francíscus adhortátus est, ut redeátur «ad esséntiam, quæ est Iesus» et terrárum orbis efficiátur «Templum Fraternitátis, dum úndique «gélidi venti belli» spirant, quibus «iterátæ iniustítiæ, violéntiæ et inæqualitátes» addúntur præter «sevérum cæli status perículum».

Hæc ómnia pro hac editióne, próxima hebdómada conveniémus.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

24 agosto 2024

TITOLI

Il Papa all’Angelus di domenica scorsa: “Meraviglia e gratitudine davanti al miracolo dell’Eucaristia”.

“Essere il buon odore di C risto nel mondo”, così Francesco nella catechesi sullo Spirito Santo all’udienza generale di mercoledì 21 agosto.

Messaggio del Pontefice al Meeting di Rimini: “Ritornare all’essenziale che è Gesù”.

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Alessandro De Carolis e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

SERVIZI

«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo» (Gv 6,51), a partire dal Vangelo di Giovanni, Papa Francesco, all’Angelus, ci porta a riflettere sull’Eucaristia. Il servizio di Monia Parente

“Il pane dal cielo è un dono che eccede ogni aspettativa”, afferma Francesco. Di fronte a Gesù che dà “la sua stessa vita offerta come nutrimento per la nostra” ci colgono meraviglia e gratitudine. Meraviglia “perché le parole di Gesù ci sorprendono”, gratitudine “perché riconosciamo Gesù lì dove si fa presente per noi e con noi”. L’Eucaristia, spiega, è necessaria a tutti, sfama il nostro desiderio di speranza, verità, salvezza. Il pane vivo non è qualcosa di magico che risolve di colpo ogni problema, “ma è lo stesso Corpo di Cristo, che dà speranza ai poveri e vince l’arroganza di chi si abbuffa a loro danno”. Nel Dopo Angelus ha ricordato la beatificazione, nella Repubblica Democratica del Congo, di Luigi Carrara, Giovanni Didoné e Vittorio Faccin, missionari saveriani italiani, e di Albert Joubert, sacerdote congolese, lì uccisi il 28 novembre del 1964. È seguita una preghiera di pace, in risposta alle guerre nel Mondo.

All'udienza generale Francesco prosegue la riflessione sullo Spirito Santo. Al centro della catechesi il battesimo di Gesù e l’invito a portare agli altri il profumo di Cristo. Il servizio di Eugenio Murrali

Sulle rive del Giordano Giovanni battezza Gesù e, attraverso Lui, lo Spirito Santo, arriva a diffondersi “nel suo corpo che è la Chiesa”. Francesco parla ai fedeli presenti in aula Paolo VI, si sofferma sulle forme che simboleggiano lo Spirito, il vento e l’olio, e spiega come l’unzione del “Crisma” cambi l’essere umano: “Una persona che vive con gioia la sua unzione profuma la Chiesa”. A volte però i cristiani non diffondono la fragranza di Cristo, “ma il cattivo odore del proprio peccato”. Quello che salva è proprio Spirito, con i suoi doni che sprigionano il profumo di Cristo: “amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal 5,22)”. Dopo i saluti in diverse lingue, il Pontefice ha ricordato San Pio X, autore, tra l’altro, nel 1903 di un nuovo catechismo, e la giornata che in molte parti del mondo viene dedicata a formatrici e formatori nella fede. Prima della benedizione finale il pensiero è andato all’Ucraina, al Myanmar, al Sud Sudan, al Nord Kivu, a Israele, alla Palestina e ai tanti Paesi che sono in guerra.

NOTIZIE

Nel messaggio per il Meeting di Rimini a firma del cardinale Parolin, in occasione dell’annuale incontro "per l'amicizia fra i popoli”, Francesco ha esortato a “ritornare all’essenziale che è Gesù” e a rendere la terra un “tempio di fraternità” mentre attorno soffiano "gelidi venti della guerra”, cui si aggiungono “ricorrenti fenomeni di ingiustizia, violenza e disuguaglianza” e una "grave emergenza climatica”.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.