India, a Vailankanni non c’è sincretismo ma una Madre che accoglie tutti

Lettera del prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede in vista della festa della Madonna della Salute nello Stato di Tamil Nadu: tanti i frutti spirituali di cui beneficiano i pellegrini, anche tra i non cristiani. A quelli che non possono ricevere i sacramenti non si nega la consolazione della Madre di Gesù. L’apprezzamento del Papa per questo luogo di fede

Vatican News

Milioni di pellegrini si recano con fede nel Santuario della Madonna della Salute, a Vailankanni, nello Stato indiano del Tamil Nadu, “e tanti frutti spirituali che si producono in quel Santuario, ci permettono di riconoscere l'azione costante dello Spirito Santo in quel luogo”. Così scrive il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, cardinale Victor Manuel Fernández, in una Lettera, datata primo agosto e approvata dal Papa, indirizzata a monsignor Sagayaraj Thamburaj, vescovo di Tanjore, in vista della festa in settembre della Madonna della Salute, la cui devozione a Vailankanni risale al XVI secolo.

L’azione dello Spirito Santo in tanti pellegrini non cristiani

Tutto questo - sottolinea il porporato – “si manifesta anche in tanti pellegrini non cristiani che vengono cercando sollievo. Alcuni di essi sono guariti dalle loro malattie e molti trovano pace e speranza. Senza dubbio, anche lo Spirito Santo compie un'opera in loro, rispondendo all'intercessione di Maria. Questo - precisa il prefetto - non va considerato come una forma di sincretismo o mescolanza di religioni. Il Santuario è un luogo dove si manifesta la vicinanza di Maria che accoglie tutti e manifesta a chi la contempla l’amore del Signore. A quelli che non possono ricevere i sacramenti della Chiesa cattolica non si nega la consolazione della Madre di Gesù”.

L’apprezzamento del Papa per questo luogo di fede

Il cardinale Fernández afferma di aver ricordato insieme a Papa Francesco, nell’udienza del primo agosto, la bellezza spirituale di quel luogo di fede: “Il Santo Padre tiene molto alla pietà popolare dei fedeli pellegrini, perché essi riflettono la bellezza della Chiesa in cammino che cerca Gesù tra le braccia di Maria e lascia i suoi dolori e le sue speranze nel cuore della Madre”. Per questo, aggiunge il porporato, Papa Francesco esprime “grande apprezzamento” per quel luogo di fede e, in vista delle celebrazioni di settembre nel Santuario di Vailankanni estende la sua paterna benedizione a tutti i pellegrini.

La prima manifestazione di Maria

Secondo un antico racconto, la Vergine Maria si è manifestata una prima volta nel XVI secolo a un ragazzo che portava con sé del latte per un cliente, chiedendogli di offrirglielo per il Bambino che portava in braccio. Il giovane acconsentì prontamente, per poi accorgersi, una volta giunto dal cliente, che il latte donato non mancava nel suo recipiente. “È così - afferma il cardinale - che si esprime la generosità di chi è capace di dare qualcosa agli altri dalla propria povertà. Perché non si deve avere molto per essere generosi. Risuoni sempre in quel luogo questa chiamata alla condivisione, all'aiuto, alla vicinanza verso chi ha bisogno di noi. Maria ama la generosità dei suoi figli”.

La tenerezza di Maria, Madre di tutti

Il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede definisce “bellissime le tradizioni che questo prezioso luogo di culto raccoglie su alcuni incontri della Vergine con ragazzi poveri e malati. In questo modo si manifesta la tenerezza e la vicinanza di Maria che Gesù ha voluto lasciarci come Madre di tutti. Per la sua intercessione Gesù Cristo riversa spesso la sua potenza e ridona la salute ai malati”. Ricorda quindi che, per questo motivo, “nel 2002 san Giovanni Paolo II volle che si celebrasse lì la Giornata Mondiale del Malato. Perché la stessa Vergine Maria che si è manifestata a Lourdes si è manifestata anche in India come Madre della salute”.

Davanti a Maria riconosciamo l’amore di Gesù “Non si tratta solo della salute del corpo - conclude il cardinale Fernández - ma anche dell'anima. Perché davanti all'immagine di Maria riconosciamo tutto l'amore di Gesù Cristo che può guarire la nostra tristezza, la nostra angoscia, le nostre paure. Se ci fermiamo davanti a Maria, anche in un breve momento di fede e di amore, il suo sguardo materno ci ridona la pace”.