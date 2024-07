Ucraina, Parolin incontra il primo ministro Shmyhal

Il cardinale segretario di Stato ha avuto un colloquio col premier ucraino. Incontrato anche il presidente del parlamento nazionale Ruslan Stefanchuk. Apprezzamento è stato espresso dai due leader per la visita, segno di vicinanza da parte della Santa Sede al popolo ucraino che soffre per la guerra

Vatican News

Lo aveva preannunciato ieri lo stesso segretario di Stato, la quarta giornata di visita in Ucraina, quella odierna, lo avrebbe visto impegnato in alcuni incontri con i vertici del Paese. A Kyiv il cardinale Parolin ha visto il primo ministro Denys Shmyhal e il presidente del parlamento dell’Ucraina Ruslan Stefanchuk.



I rispettivi account istituzionali hanno dato per primi conto di entrambi i colloqui. Sia il primo ministro che il presidente del parlamento ucraino hanno espresso apprezzamento al cardinale Parolin per la sua presenza, segno dell’attenzione riservata alla situazione del Paese. Secondo le fonti governative, tra i temi toccati dal premier Shmyhal con il segretario di Stato anche la fornitura di assistenza umanitaria e il contributo offerto al processo di restituzione dei bambini e dei prigionieri ucraini deportati in Russia.



Analogamente anche il presidente del parlamento dell’Ucraina Ruslan Stefanchuk, informano i social istituzionali, ha manifestato gratitudine per il sostegno e la solidarietà offerte dalla Santa Sede al popolo ucraino attraverso l'aiuto umanitario.