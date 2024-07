Il sostituto Peña Parra in Honduras per la riapertura della Nunziatura

L'arcivescovo presiederà la cerimonia il 12 luglio. In programma incontro con la presidente Castro e il ministro degli Esteri Reina García e con i vescovi della Conferenza Episcopale

Si recherà in Honduras, il sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, l'arcivescovo Edgar Peña Parra, per la riapertura della Nunziatura Apostolica. La visita del presule nel Paese centro-americano inizierà oggi e proseguirà fino al 13 luglio.

Domani, venerdì 12 - come si legge nel programma diffuso dall'account su X @TerzaLoggia - Peña Parra presiederà la cerimonia di riapertura. Previsto poi l'incontro con la presidente della Repubblica, Xiomara Castro, e con il ministro degli Affari Esteri, Eduardo Enrique Reina García.

Il sostituto incontrerà lo stesso giorno anche i membri della Conferenza Episcopale dell'Honduras (C.E.H.). Con i vescovi, sabato 13, invece, celebrerà infine la Messa presso la Basilica di Suyapa.