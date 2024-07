Cittadinanza onoraria di Primiero San Martino di Castrozza al cardinale Parolin

Nel comune del Trentino Alto Adige, nel cuore delle Dolomiti, il segretario di Stato vaticano da 8 anni trascorre le sue brevi vacanze estive, per questo l’amministrazione ha deciso di annoverarlo tra i suoi cittadini. Il porporato: qui ho intessuto nuove amicizie e mi sento a mio agio, per l’accoglienza da parte della gente e per la bellezza della natura; chiedo di pregare per il mio compito di collaboratore di Papa Francesco e per la pace nel mondo

Vatican News

Un nuovo, speciale cittadino arricchisce il comune di Primiero San Martino di Castrozza, nel Trentino Alto Adige. “Cittadinanza onoraria” al cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. A conferirla, ieri, 8 luglio, durante la cerimonia che si è svolta al Palazzo delle Miniere, a Fiera di Primiero, il sindaco Daniele Depaoli. Il primo cittadino ha ricordato, fra l’altro, l’affabilità del cardinale che in breve tempo è riuscito ad istaurare proficui rapporti di amicizia con molti abitanti della Valle. Da otto anni Parolin trascorre le sue brevi vacanze estive a Primiero San Martino di Castrozza: "È vero. A Primiero ho intessuto nuove amicizie - ha affermato il segretario di Stato -, qui mi sento a mio agio, per diversi motivi: per i rapporti personali, per l’accoglienza da parte della gente e poi per la bellezza della natura. Ogni volta che penso ad un breve periodo di vacanza finora penso sempre a Primiero. Desidero rivolgere un cordialissimo saluto a tutti gli abitanti della comunità di Primiero ed esprimere, una volta di più, la mia profonda gratitudine per l’accoglienza che mi è stata riservata".

La cerimonia a Primiero San Martino di Castrozza

La pace è compito di tutti

Il porporato ha chiesto agli abitanti di Primiero San Martino di Castrozza di ricordarlo nella preghiera, per poter svolgere al meglio il suo “compito di collaboratore di Papa Francesco, a servizio della Chiesa universale, in un momento della storia particolarmente burrascoso” e ha auspicato che “le guerre finiscano e trionfi la pace”. “La pace non è solo compito della diplomazia, della politica o di grandi manovre, ma è di tutti ha sottolineato, aggiungendo che piccole tensioni “nascono nelle nostre famiglie, nei paesi in cui viviamo”. “In un mondo globalizzato non serve ricordare che una guerra non è più possibile circoscriverla solo in uno spazio geografico specifico - ha aggiunto - perché le sue drammatiche ripercussioni ricadono su tutta l’umanità. In questi giorni di riposo - ha concluso il segretario di Stato vaticano - uniamoci intorno a Gesù Cristo, con Maria, per intensificare la preghiera a favore della pace”.

Un piccolo comune tra le Dolomiti

Il comune di Primiero San Martino di Castrozza è stato istituito nel 2016, in seguito alla fusione dei comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua. Ha 5110 abitanti ed è ubicato nella Valle di Primiero, nella parte orientale della provincia di Trento, nel cuore delle Dolomiti dichiarate patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO. Fra i personaggi illustri di Primiero spicca la figura di Luigi Negrelli (1799-1858), ingegnere, antesignano nella costruzione di opere idrauliche, ponti, strade e linee ferroviarie nella Mitteleuropa ed in Italia, conosciuto soprattutto per aver progettato il Canale di Suez in Egitto.

La Valle di Primiero