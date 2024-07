Dalla Segreteria di Stato alla Spagna, monsignor Serrano vescovo coadiutore di Urgell

Segretario particolare del Sostituto della Segreteria di Stato, dal 2019 era consigliere di Nunziatura in servizio presso la Sezione per gli Affari Generali. Oggi la nomina del Papa nella diocesi spagnola

Papa Francesco ha nominato oggi, 12 luglio, come nuovo vescovo coadiutore di Urgell, in Spagna, monsignor Josep-Lluís Serrano Pentinat, finora segretario particolare del sostituto per gli Affari generali, l’arcivescovo Edgar Peña Parra, nonché consigliere di Nunziatura in servizio presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Ai dipendenti ha annunciato la notizia il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin. La nomina è stata poi comunicata dalla Sala Stampa vaticana.

Il cardinale Parolin annuncia la notizia della nomina di monsignor Serrano in Segreteria di Stato (foto @TerzaLoggia - X)

Nato il 19 marzo 1977 a Tivissa, provincia di Tarragona e Diocesi di Tortosa, monsignor Serrano ha svolto gli studi di Filosofia e di Teologia nel Seminario Maggiore di Tortosa. È stato ordinato sacerdote il 21 aprile 2002. Ha ricoperto diversi incarichi tra cui quelli di parroco di La Palma d’Ebre, La Bisbal de Falset e Margalef de Montsant (2002-2005), di Sant Andreu e di Sant Pere, a Vandellòs-Hospitalet de l’Infant (2007-2009); moderatore dell’Unità Pastorale della Costa Nord (2008-2009); docente presso il Seminario Maggiore (2007-2009).

Ha conseguito la licenza e il dottorato in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma (2007, 2012) e svolto gli studi presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica di Roma (2009-2012). Ha ottenuto anche la licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense (2011).

È stato inoltre segretario di Nunziatura in Mozambico (2012-2016), in Nicaragua (2016-2017) e in Brasile (2017-2019); dal 2019, era consigliere di Nunziatura in servizio presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato.