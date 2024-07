In Vaticano un’estate da “cavalieri erranti” per i ragazzi

Fino al 26 luglio la Città del Vaticano ospita bambine e bambini di diverse età all’interno di spazi dedicati e attrezzati per vivere un'esperienza di gioco e preghiera, divertimento e incontro. Tanti laboratori e attività con l’obiettivo di creare un percorso finalizzato alla crescita personale e al dialogo

Gianmarco Murroni - Città del Vaticano

Un viaggio verso una meta, una sfida, un sogno: è questo quello che qualifica un cavaliere errante, sempre in cammino alla ricerca di avventure. Ma errare significa anche sbagliare, senza dimenticare, però, che spesso negli errori ci possono essere delle opportunità. È con questo spirito che tante bambine e bambini che hanno da poco concluso le scuole vengono accolti ogni giorno in Aula Paolo VI e negli spazi allestiti all’interno della Città del Vaticano per trascorrere l'estate in armonia e divertimento. Partito il 17 giugno, il progetto Estate Ragazzi proseguirà fino al 26 luglio e coinvolgerà i partecipanti in momenti di gioco, incontro e dialogo.

Estate Ragazzi 2024

Nuovi orizzonti

L’idea del viaggio è al centro delle attività di quest’anno: un vagare che fa smarrire e ritrovarsi, ma che segna il cammino verso la realizzazione dei sogni dei ragazzi. Non porsi limiti, ma capire come superarli per arrivare ai propri obiettivi con coraggio e determinazione, abbandonando per strada stereotipi e paure. Ma, allo stesso tempo, concedendosi l’opportunità di sbagliare. “Errare è umano”, diceva Sant’Agostino, dunque sbagliare fa parte della vita e del percorso di crescita di ciascuno, accogliendo gli errori e trasformandoli in occasioni. Ma nel fare questo i ragazzi non sono soli, a guidarli i vari animatori che coordinano le diverse attività, insieme a due personaggi speciali: Don Chisciotte, il cavaliere errante per eccellenza, e il suo fido compagno Sancho Panza, pronti ad accompagnare i ragazzi in queste giornate estive e a viaggiare insieme a loro tra giochi e attività formative.

“È una grande opportunità, lavorare con questi ragazzi è una bella esperienza - racconta Adriano, uno degli animatori del progetto - Ci mettiamo tanto impegno e diamo il meglio di noi stessi, è quello che ci chiedono, ma viviamo dei momenti unici. I ragazzi vengono da noi, sorridono e la loro gioia ci dà l’energia e la forza di camminare sempre avanti”. “Estate Ragazzi è tutto l’anno - spiega ancora Matteo, un altro animatore - Qui i ragazzi crescono, creano delle amicizie e dei legami che poi si portano nella vita di tutti i giorni. È un luogo dove imparano a stare insieme e a rispettarsi”. Tante attività ricreative, dunque, tutte finalizzate alla crescita e alla formazione: “Insieme parliamo e ci confrontiamo, il dialogo è fondamentale - dice Maria Teresa, 11 anni - Così ci capiamo meglio e ci aiutiamo a superare le difficoltà”.

