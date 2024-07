Hebdomada Papae, il Gr in latino del 13 luglio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario questa settimana la visita pastorale di Francesco a Trieste: la fede sia scandalo in una società stordita dal consumismo. Pubblicato il programma del viaggio apostolico del Papa a settembre in Asia e in Oceania. Il Pontefice: “grave dolore” per le stragi in Ucraina e a Gaza

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die décimo tértio mensis IúIii anno bismillésimo vicésimo quarto

(TÍTULI)

Francíscus, Pastor, Tergéste invísit: scándalum sit fides cuiúsdam societátis refértae rerum consumendárum collúvie.

Agendárum rerum index est éditus Pontíficis itíneris mense Septémbri in Ásiam et Oceániam suscipiéndi.

In Ucraína et Gaza ob interniciónes “magno dolóre” affícitur Póntifex.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Amadéus Lomonaco.

(NOTÍTIA)

Superióre die domínico séptimo mensis Iúlii Francíscus Papa se cóntulit, cum quinquagésima hebdómada catholicórum Italórum agerétur. Refert Rosarius Tronnolone.

Primum habens sermónem, Tergéste Pastor invísens Póntifex asséruit “indifferéntem ánimum cancrum esse populáris diciónis”: “Omnes esse partem cuiúsdam constituéndae communitátis se putáre debent”. In homília Missae Póntifex autumávit “scándalo fídei nos indigére”, quae fides “e torpóre éxcitet consciéntias, quae ulcus tangat” cuiúsdam societátis “consopítae ac rerum consumendárum ob congériem hebescéntis”. Missa celebráta, in Angélica Salutatióne palam dixit Póntifex “quámlibet persónam, sanam vel infírmam, grandem vel parvam, quámlibet útique persónam frui dignitáte”. Postulávit tandem Póntifex ut orarétur “pro funestáta Ucraína, Palaestína, Sudánia, Myanmár ac pro quavis gente propter bellum patiénte”.



Index agendárum rerum itíneris Pontíficis mense Septémbri in Ásiam et Oceániam suscipiéndi est éditus. Sílvia Giovanrosa refert:

Saltem círciter duódecim sermónes annumerántur, quáttuor homíliae, tótidem quot sunt Natiónes intra duódecim dies inviséndae: quod secum fert index rerum agendárum itíneris Pontíficis in Indonésiam, Pápuam Novam Guinéam, Timor-Leste et Singapúram perficiéndi a die áltero ad diem tértium décimum mensis Septémbris consequéntis. Aeropláni dumtáxat consideráto itínere, trigínta tria kiliómetra cónficit Póntifex, ex volátu quadragínta quáttuor horárum. Hoc est longíssimum ómnium iter. Numquam adhuc tam diu ac tam longe ab Urbe Vaticána áfuit Francíscus.

Apostólicum iter in Ásiam et Oceániam faciúndum, quod est fere orbis terrárum circuítio, per Sedem Vaticánam diurnariórum innótuit.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Postquam Kióviae in Ucraína valetudinárium ictum est aeque ac Gazae schola, cum innúmeri hómines sunt interémpti et vulneráti, quodam ex núntio “magnam ánimi permotiónem” osténdit Póntifex augescéntis propter violéntiae sériem. Qui Póntifex est quoque hortátus ut “quaedam reperiréntur viae quae praeséntibus bellis finem impónerent”.

Novum statútum comprobátum est Retis Mundiális Precatiónis Pontíficis quod Societáti Iesu est commíssum. Síngulis ménsibus foras emíttitur “Pontíficis núntius televisíficus” demónstrans a Pontífice significátam precatiónem, retis ope in octogínta novem Natiónibus vigéntis.

Haec habúimus quae dicerémus, nova proferénda, próxima hebdómada.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

13 luglio 2024



(TITOLI)

Visita pastorale di Francesco a Trieste: la fede sia scandalo in una società stordita dal consumismo

Pubblicato il programma del viaggio del Papa a settembre in Asia e in Oceania

Il Pontefice: “grave dolore” per le stragi in Ucraina e a Gaza

(SERVIZI)

Papa Francesco si è recato domenica 7 luglio a Trieste in occasione della 50.ma settimana sociale dei cattolici italiani. Il servizio di Rosario Tronnolone:

Nel primo discorso della visita pastorale a Trieste, il Papa ha detto che “l’indifferenza è un cancro della democrazia”: “tutti devono sentirsi parte di un progetto di comunità; nessuno deve sentirsi inutile”. Nell’omelia durante la Messa il Pontefice ha poi affermato che “abbiamo bisogno dello scandalo della fede”, una fede “che sveglia le coscienze dal torpore, che mette il dito nelle piaghe” di una società “anestetizzata e stordita dal consumismo”. All’Angelus, al termine della Messa, il Papa ha sottolineato che “ogni persona, sana o malata, grande o piccola, ogni persona ha una dignità”. Il Pontefice ha chiesto infine di pregare “per la martoriata Ucraina, per la Palestina e Israele, per il Sudan, il Myanmar e ogni popolo che soffre per la guerra”.

È stato pubblicato il programma del viaggio del Papa a settembre in Asia e in Oceania. Il servizio di Silvia Giovanrosa:

Almeno una dozzina di discorsi, quattro omelie, tante quanti sono i Paesi visitati nell’arco di dodici giorni: è quanto prevede il programma del viaggio del Papa in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore, in programma dal 2 al 13 settembre prossimi. Considerando solo gli spostamenti in aereo, il Papa percorrerà quasi 33 mila chilometri, per 44 ore di volo. Si tratta del più lungo pellegrinaggio internazionale del pontificato di Francesco. Mai prima d’ora il Papa era stato fuori dal Vaticano così a lungo e così lontano. Il programma del viaggio apostolico in Asia e in Oceania, quasi l'equivalente di un giro del mondo, è stato diffuso dalla Sala stampa della Santa Sede.

(NOTIZIE)

Dopo gli attacchi contro un ospedale a Kiyv, in Ucraina, e una scuola nella Striscia di Gaza, con decine di morti e feriti tra i civili, il Papa ha espresso in un comunicato “profondo turbamento” per la spirale di violenza in aumento. Dal Pontefice anche l’auspicio affinché si possano aprire “percorsi concreti che mettano termine ai conflitti in corso”.

È stato approvato il nuovo statuto della Rete Mondiale di Preghiera del Papa affidata alla Compagnia di Gesù. Ogni mese viene pubblicato “Il Video del Papa” con le intenzioni di preghiera del Pontefice grazie ad una rete radicata in 89 Paesi.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.