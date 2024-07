Hebdomada Papae, il Gr in latino del 20 luglio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario questa settimana i nuovi appelli del Papa per la pace in Ucraina, Terra Santa e i Paesi oppressi dai conflitti e il messaggio di Francesco in occasione del 21.mo Incontro dei responsabili nazionali della Pastorale giovanile dell’America latina e dei Caraibi



HEBDÓMADA PAPÆ

NOTÍTIÆ VATICÁNÆ LATÍNE RÉDDITÆ

Die vicésimo mensis Iúlii anno bismillésimo vicésimo quarto

TÍTULI

In Angélica Salutatióne hortátus est Póntifex ut vitae módice agéndae rátio adhibeátur “ad libertátem fruéndam”. Íterum de pace conciliánda ubi inter gentes bello ómnia conflagáre conscipiúntur.

Pontíficis núntius: coram hodiérnis vícibus, necésse prorsus est paci obtinéndae óperam dare.

Iuvénibus Américae Latínae ait Póntifex: “Ne vereámini Deum in vestram vitam introférre”.

Salútem plúrimam ómnibus vobis audiéntibus núntios Latínos dicit Catharína Agorélius.

NOTÍTIAE



Ab unis solis non nuntiátur Evangélium atque necessário opórtet conténti simus, quia facílius sic una procéditur. In his duóbus rebus Francísci nítitur catechésis in Angélica Salutatióne. Refert Alexánder De Cárolis.

Commúnio ac sobríetas duo sunt verba quae in Angélica Salutatióne praébuit Francíscus Papa die quarto décimo mensis Iúlii, Evangélii locum enódans illíus diéi, in quo narrátur Iesum “binos” misísse discípulos, eos hortántem “ut secum necessárium dumtáxat deférrent”. Cum quísque in eo nítitur quod póssidet, et cum amori praepónderent “cuiúsque cómmodum et invídia”, tristítia exstat – argumentátur Póntifex – dum contra concórdia ac sobríetas quaédam sunt probánda necessária Ecclésiae ut vere sit missionária”. Post Angélicam Salutatiónem dictam, intercessiónem Beátae Vírginis de Monte Carmélo invocávit Póntifex pro locis dimicatiónibus funestátis ac pro náutis, Domínica Maris cum recenserétur.

Pontíficis núntius Rectóri destinátur Órdinis Clericórum Regulárium Matris Dei, cum mille quingénti anni cultus simulácri Románae Portus Securitátis commemorántur. Refert Rosarius Tronnolone.

Pax est deprecánda, opórtet “pacis aedificatóres fiámus”, “húius mundi scaena ob óculos hábita”, quod patri Antonio Piccolo per epístulam dixit Póntifex, Rectóri Generáli Órdinis Clericórum Regulárium Matris Dei, cum mille quingénti anni recenseréntur veneráti simulácri Sanctae Maríae in Pórticu – Románae Pórtus Securitátis, quae Aetérnam Urbem tuétur. Dei est matérnus vultus, scríbit Póntifex, qui ádmodum difficílibus Ecclésiae tempóribus propter políticas conspiratiónes intestináque bella se revelávit. Quocírca hortátur Summus Póntifex Congregatiónem Mariálem “ad máius usque missionárium stúdium persequéndum atque in spiritáli vita ad continuátum progréssum.

NOTÍTIÆ BREVÍSSIMÆ

Per núntium quéndam, cum ex vicésimo primo Occúrsu conveníret Póntifex moderatóres nationáles iúvenum pastorális óperae Américae Latínae et Caraibicórum locórum, Francíscus Papa adulescéntes est cohortátus, sinéntes ut “óptimos sensus Chrístus in verum amórem commutáret”.

In audiéntia recépit Francíscus partícipes capitulórum generálium sex Órdinum et Institutórum religiosórum. Eos álloquens mónuit ipse in vita consecráta ambitiónem esse morbum atque opus esse ut “una legeréntur, patiénter quidem, res praeséntes”. Proínde exhortátus est ut pro vocatiónibus orarétur, atque institútio curarétur illórum qui ad totam vitam Deo tradéndam se cómparant.

Haec paucis verbis, cétera nova, próxima hebdómada.

HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

20 luglio 2024

Titoli



All’Angelus, il Papa invita ad adottare uno stile di vita improntato alla sobrietà "per essere liberi". Appello per la pace per le popolazioni oppresse dall'orrore della guerra

Il messaggio del Pontefice: di fronte allo scenario attuale, urgente favorire la pace

Il Papa ai giovani dell'America Latina: "Non abbiate paura di far entrare Dio nella vostra vita"

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)



Il Vangelo non si annuncia da soli e bisogna accontentarsi del necessario perché così è più facile andare avanti insieme. Sono i due concetti sui quali si sofferma la catechesi di Francesco all'Angelus. Il servizio di Alessandro De Carolis.

Comunione e sobrietà sono le due parole che Papa Francesco ha suggerito all'Angelus del 14 luglio, commentando il brano del Vangelo del giorno dove si parla di Gesù che invia i suoi discepoli per la missione "a due a due", raccomandando loro "di portare con sé solo il necessario". Quando ognuno conta su ciò che possiede, e quando sull'amore prevalgono "l'individualismo e l'invidia", il risultato è la tristezza, ha sottolineato il Papa, mentre armonia e sobrietà sono valori indispensabili per una Chiesa che sia veramente missionaria”. Al termine dell'Angelus, il Papa ha invocato l'intercessione della Beata Vergine del Monte Carmelo per i territori feriti dai conflitti e per i marittimi nella Domenica del Mare.

Messaggio del Papa al rettore generale dell’Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio, per i 1500 anni di culto della immagine di Romanae Portus Securitatis. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Invocare la pace e farsi “costruttori di pace”, “guardando allo scenario attuale”, è l’invito del Papa nella lettera a padre Antonio Piccolo, rettore generale dell’Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio per i 1500 anni di culto della venerata immagine di Santa Maria in Portico – Romanae Portus Securitatis, protettrice della Città Eterna. È il volto materno di Dio, scrive il Pontefice, che si rivelò in un momento particolarmente difficile per la Chiesa per complotti politici e guerre fratricide. Il Santo Padre esorta quindi la Congregazione mariana “ad un sempre maggiore zelo missionario e al continuo progresso nella vita spirituale”.

(NOTIZIE)

In un messaggio in occasione del XXI Incontro dei responsabili nazionali della Pastorale giovanile dell’America latina e dei Caraibi, Papa Francesco ha invitato i ragazzi a lasciare "che Cristo trasformi il naturale ottimismo in autentico amore".



Il Pontefice ha ricevuto in udienza i partecipanti ai capitoli generali di sei ordini e istituti religiosi. Nel discorso li ha avvertiti che nella vita consacrata l’ambizione è come una malattia e che bisogna “leggere insieme, con sapienza, il presente”. Poi l’esortazione a pregare per le vocazioni, e a curare la formazione di chi si prepara a donare la vita totalmente a Dio.



È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.