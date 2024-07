Sviluppo Umano Integrale: kit pastorale per Giornata di preghiera per la cura del Creato

L' infografica sulla Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato 2024 realizzata dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

Disponibilii sul sito web del Dicastero vaticano due strumenti che riassumono i contenuti del messaggio del Papa per la ricorrenza dell’1 settembre prossimo e suggeriscono come riflettere spiritualmente e in che modo impegnarsi per salvaguardare l’ambiente

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

Un sussidio e una infografica per prepararsi alla Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato che ricorre l’1 settembre, quest’anno sul tema “Spera e agisci con il creato”. Curati rispettivamente dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa e dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che li ha resi disponibili sul proprio sito web.

Gli atteggiamenti per contribuire alla salvaguardia del Creato

Il sussidio anticipa l’Intenzione di Papa Francesco per il mese di settembre, che esorta a pregare “perché ciascuno di noi ascolti con il cuore il grido della Terra e delle vittime dei disastri ambientali e della crisi climatica, impegnandosi in prima persona a custodire il mondo che abitiamo”, e propone una preghiera mensile. Invita, poi, ad adottare nella vita quotidiana cinque atteggiamenti per contribuire alla salvaguardia del Creato: prendersi cura della casa comune attraverso gesti concreti, promuovendo “la solidarietà globale, alla luce del fatto che la biodiversità è un bene comune globale che richiede un impegno condiviso” e mettendo “al centro le persone in situazioni di vulnerabilità”; ascoltare il dolore individuando nelle sofferenze dell'ambiente e degli altri “l'opportunità di fare qualcosa per loro”; prendersi cura della natura e delle persone al proprio fianco; impegnarsi personalmente manifestando il proprio desiderio di prendersi cura dell'ambiente e delle persone; mobilitarsi insieme agli altri per “‘convertire’ i modelli di consumo e di produzione, nonché gli stili di vita, in una direzione più rispettosa nei confronti del creato e dello sviluppo umano integrale”, e quindi migliorando qualcosa nel proprio modo di consumare “per non generare rifiuti né spese dannose per la natura e per gli altri”.

Il Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato 2024 in sintesi

L’infografica riassume il cuore del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato 2024, pubblicato il 27 giugno scorso, in uno schema sintetico e semplice, nel quale si spiega che il Pontefice incoraggia a “vivere una fede incarnata che sa entrare nella carne sofferente e piena di speranza della gente” e a “unire le forze e contribuire a ripensare alla questione del potere umano, al suo significato e ai suoi limiti”, e che lo Spirito Santo “chiama la comunità credente alla conversione negli stili di vita per contrastare il degrado ambientale”. La scheda del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale offre, infine, una prospettiva sull’Anno Santo: “Verso il Giubileo 2025 andiamo incontro a ‘una vita che diventa un canto d’amore per Dio, per l’umanità, con e per il creato, e che trova la sua pienezza nella santità’”.

Verso il Giubileo 2025