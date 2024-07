Urbaniana e Dicastero per la Comunicazione, accordo per la produzione scientifica dell’Ateneo

Siglata oggi, 18 luglio, la Convenzione sulla gestione editoriale della produzione scientifica del Servizio Editoria dell'Ateneo pontificio. Una intesa che mira a rispondere sempre più alla missione evangelizzatrice della Chiesa

Vatican News

Rispondere coerentemente alle esigenze della missione evangelizzatrice della Chiesa: con questo obiettivo, il Dicastero per la comunicazione della Santa Sede e la Pontificia Università Urbaniana hanno siglato oggi, giovedì 18 luglio, una convezione per la gestione editoriale della produzione scientifica del Servizio editoria dell’ateneo. In base a tale accordo - firmato dal prefetto del dicastero, Paolo Ruffini, e dal delegato pontificio per l’università, Vincenzo Buonomo - le opere realizzate riporteranno il marchio registrato Urbaniana University Press-Pontificia Universitas Urbaniana unitamente al marchio Libreria Editrice Vaticana.

Accordo in linea con "Praedicate evangelium"

La convenzione, informa una nota congiunta, è in linea con le disposizioni della Costituzione apostolica Praedicate evangelium il cui articolo 183 prevede una unificazione “di tutte le realtà della Santa Sede nell’ambito della comunicazione”, affinché l’intero sistema risponda coerentemente alle esigenze della missione evangelizzatrice della Chiesa.

Visione missionaria globale e comunicazione interculturale

Urbaniana University Press è erede della Tipografia poliglotta di Propaganda fide che, già nel XVII secolo, era caratterizzata dal una visione missionaria globale: è stata, infatti, "tra le prime a pubblicare in caratteri non latini (sua è la Biblia sacra Arabica del 1671) e a rivolgersi a un pubblico mondiale, superando nella sua spinta missionaria i confini dell’Europa" e ponendo di fatto le basi "per una comunicazione interculturale e una diffusione del messaggio cristiano e del sapere senza precedenti".

Valorizzazione delle lingue orientali

Oggi, in un mondo sempre più interconnesso, questa missione è quanto mai attuale: basti dire che Urbaniana University Press ha pubblicato in cinese nella sua rivista più antica, "Urbaniana University Journal-Euntes docete", quadrimestrale fondato nel 1948, e che è in programma la valorizzazione della produzione culturale e scientifica in altre lingue orientali come il coreano, il giapponese, il vietnamita e il konkani, parlato soprattutto in India.

Innovazione scientifica

"A questa vocazione missionaria globale, al rispetto delle culture e della loro identità più profonda - conclude la nota - si aggiunge una sempre maggiore valorizzazione del ruolo scientifico e catalizzatore di ricerca proprio di una University Press con l’impegno all’implementazione costante di best practice accademiche e di innovazione scientifica", come chiaramente testimoniato dal catalogo dell’ateneo che vede riviste, manuali didattici e collane specifiche dedicate al tema missionario in tutte le sue declinazioni. Senza dimenticare grandi opere che cui il Catalogue of Chinese Documents in the “Propaganda Fide” Historical Archives che ha reso disponibile fonti testuali cinesi dal valore inestimabile per la ricostruzione della storia del cristianesimo in Cina.