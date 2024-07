Parolin in Ucraina, tappe a Kyiv e Odessa e incontro con autorità civili e religiose

Il segretario di Stato da oggi 19 luglio fino a mercoledì 24 nel Paese est-europeo. Prima visita dall'inizio dell'aggressione russa. Il cardinale presiederà la Messa nel Santuario mariano di Berdychiv per la celebrazione conclusiva del pellegrinaggio dei cattolici ucraini di rito latino

Inizia oggi, 19 luglio, il viaggio in Ucraina del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, nominato dal Papa legato pontificio per la celebrazione conclusiva del pellegrinaggio dei cattolici ucraini di rito latino, che avrà luogo a luglio nel Santuario mariano di Berdychiv.

La visita del porporato, la prima nel Paese est-europeo dall’inizio dell'invasione russa, terminerà il prossimo 24 luglio. In questi giorni – rende noto l’account su X @TerzaLoggia – sono diversi gli impegni e gli appuntamenti in programma.

Messa nel Santuario di Berdychiv

Parolin farà oggi una breve sosta all’Episcopio del Metropolita di Lviv dei Latini, poi visiterà la città di Odessa. Domenica 21 luglio il cardinale presiederà la Messa a Berdychiv per le celebrazioni conclusive del pellegrinaggio dei cattolici ucraini. Il Santuario si trova nell’oblast (provincia) di Zhytomyr, a ovest di Kyiv, ed è meta di pellegrinaggi che radunano fedeli cattolici di tutta l’Ucraina e anche da altri Paesi. In questi ultimi due anni i pellegrini vi si recano per chiedere in particolare l’intercessione di Maria per la pace.

Incontro con autorità

Nei prossimi giorni Parolin farà visita alla Cattedrale greco-cattolica di Kyiv. Previsto anche un incontro con l’arcivescovo maggiore della Chiesa Greco-Cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk. Nel programma anche l’incontro del segretario di Stato vaticano con le autorità civili e religiose del Paese.