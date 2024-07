Czerny a Velehrad: il Sinodo è camminare insieme per trovare una strada comune

Il cardinale prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha partecipato oggi, 5 luglio, alla Messa per il Pellegrinaggio Nazionale alla Basilica dei Santi Cirillo e Metodio, centro spirituale della Repubblica Ceca, suo Paese natale. Nel saluto finale ha sottolineato che il Papa, con il Sinodo in corso, ci chiede di “fare il nostro cammino, non in competizione e in lotta gli uni contro gli altri, ma in armonia con tutto il popolo di Dio pellegrino”

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

“Come un pellegrinaggio, il sinodo è un cammino condiviso di fede e di preghiera, ascoltandoci a vicenda, camminando insieme, trovando la nostra strada comune”. Perché “Gesù chiama i suoi discepoli, non come individui isolati, ma come comunità”. E Papa Francesco “ci invita a fare il nostro cammino, non in competizione e in lotta gli uni contro gli altri, ma in armonia con tutto il popolo di Dio pellegrino, come dice il Vaticano II”. Così il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, nel suo saluto al termine della Messa celebrata oggi a Velehrad, nella Repubblica Ceca, in occasione dell'annuale Pellegrinaggio Nazionale alla Basilica dei Santi Cirillo e Metodio, centro spirituale del Paese.

Preghiera per il Sinodo ai santi Cirillo e Metodio

Nel tempio che custodisce le spoglie di san Metodio, compatrono d’Europa inviato nell’allora Grande Moravia come missionario da Papa Adriano II e morto a Velehrad il 6 aprile 885, il porporato nato in Repubblica Ceca chiede ai santi Cirillo e Metodio “di intercedere in modo speciale per la Chiesa impegnata nell'importante Sinodo sulla sinodalità qui e nel mondo”.

Il cardinale Czerny a Velehrad

La riflessione del nunzio apostolico Okolo

Dopo aver ringraziato per l’accoglienza e la “profonda riflessione” il nunzio apostolico nel Paese, l’arcivescovo Jude Thaddeus Okolo, il cardinal Czerny, esprime la sua felicità per “essere tornato a casa”, essere “pellegrino con voi qui a Velehrad” ma anche di partecipare come delegato alle sessioni del Sinodo sulla sinodalità, quella tenuta a Roma nell'ottobre 2023 e quella prevista per l’ ottobre 2024.



La Chiesa sta reimparando ad essere pellegrina

San Giovanni Crisostomo, ricorda il prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, dice che “la Chiesa è un ‘nome per camminare insieme’. Così, la nostra Chiesa cattolica sta reimparando ad essere una Chiesa pellegrina in questi tempi moderni e in rapido cambiamento”. Il Sinodo, quindi, “è un modo antico e nuovo per tutta la Chiesa di andare in pellegrinaggio come modo quotidiano di seguire Cristo, di essere il suo Corpo e di evangelizzare il mondo. Tutto il popolo di Dio è coinvolto e partecipa alla vita e alla missione della Chiesa”. Oggi, qui a Velehrad, conclude, “preghiamo per promuovere la fraternità ovunque viviamo normalmente”. E invita a pregare “per il Sinodo, soprattutto durante il mese di ottobre 2024”.

Il cardinal Czerny amministra il sacramento dell'Eucaristia a Velehrad