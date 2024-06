La squadra di cricket del Vaticano in Inghilterra per una serie di incontri sportivi

Il Vatican St Peter's Cricket team, composto da sacerdoti e seminaristi, da oggi, 28 giugno, a Londra per il suo decimo tour "Light of Faith". In programma partite con la Nazionale maggiore inglese e la squadra di Re Carlo

Joseph Tulloch – Città del Vaticano La squadra di cricket di Athletica Vaticana, il Vatican St Peter's Cricket team, è a Londra, nel Regno Unito, per il suo tour "Light of Faith". L'edizione di quest'anno vedrà il Vaticano affrontare una serie di incontri sportivi con l'Inghilterra Over 60, la St Mary's University e, in un attesissimo match al Castello di Windsor, l'XI del Re Carlo. Il Vatican St Peter's Cricket team Amicizia, unità, speranza Questo è il decimo tour del team vaticano dalla sua formazione nel 2014; le destinazioni precedenti hanno visto Portogallo, Italia, Argentina, Kenya, Malta, Spagna e Regno Unito. L'obiettivo del viaggio è, come sempre, promuovere il dialogo e l'amicizia tra la Chiesa cattolica e il Paese ospitante. Un post pubblicato sulle pagine social ufficiali parla di "diffondere il messaggio di amicizia, unità e speranza evangelica". I giocatori, tutti seminaristi e sacerdoti residenti a Roma, si faranno inoltre "ambasciatori" del sacerdozio cattolico, perché - come ha ricordato il direttore della squadra, padre Eamonn O'Higgins, durante un incontro a Roma prima della partenza - potrebbero essere gli unici sacerdoti cattolici che molti di coloro con cui interagiscono incontreranno mai. Il team sportivo con il Papa Il programma La squadra vaticana è arrivata a Londra oggi, venerdì 28 giugno, intorno a mezzogiorno, ora del Regno Unito. Sabato 29 giugno giocherà le prime due partite, entrambe contro l'Inghilterra Over 60 al Wormsley Estate. Il prossimo incontro si terrà lunedì 1° luglio, quando la formazione si recherà ad Arundel Castle per affrontare la St. Mary's University, istituto cattolico con sede a Twickenham. Mercoledì, i giocatori disputeranno, invece, contro la King's XI, la squadra di Re Carlo, al Castello di Windsor, una delle residenze della famiglia reale britannica. Infine, dopo una visita all'Abbazia di Westminster giovedì 4 luglio, la squadra tornerà a Roma il 5 giugno. Il programma del viaggio a Londra