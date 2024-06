Hebdomada Papae, il Gr in latino dell'8 giugno

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: il Papa all’Angelus del Corpus Domini: “Grazie all’Eucaristia, diventiamo profeti e costruttori di un mondo nuovo”. L’udienza generale di mercoledì scorso dedicata alla Spirito Santo: “Liberi per servire, nell’amore e nella gioia”. Celebrazione del Corpus Domini a San Giovanni, Francesco: “Riportare nel mondo l’aroma buono e fresco del pane dell’amore”

HEBDOMADA PAPAE

Notitiæ Vaticanæ Latine redditæ

Die octávo mensis Iúnii anno bismillésimo vicésimo quarto

(TITULI)

In Salutatióne Angélica in die sollemnitátis Sanctíssimi Córporis et Sánguinis Christi ásserit Póntifex: «Eucharístiæ virtúte, prophétæ nos fimus novíque mundi structóres».

Ex Audiéntia Generáli féria quarta prætérita Spirítui Sancto dicáta: «Líberi ad serviéndum, in amóre et lætítia».

In celebratióne Córporis Domini apud Basílicam Sancti Ioánnis in Lateráno, Francíscus: «Panis amóris bona ac virens fragrántia est reddénda mundo».

Salútem plúrimam ex corde ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Eugénius Murrali.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

(NOTITIAE)

In sollemnitáte Sanctíssimi Córporis et Sánguinis Christi, in Salutatióne Angélica apud Forum Petriánum, Póntifex osténdit quæ de exémplo Iesu panis ac vini doctrina sit hauriénda. Refert Mónia Parente

"Iesus áccipit panem non solus esúrus, sed fractúrus ac discípulis donatúrus. Ipse enim vitam sibi non servávit, sed nobis trádidit". Sic summátim sollémnitatis Córporis et Sánguinis Christi sensum osténdit Póntifex atque altam Iesu áctuum significatiónem. Nos omnes ac fidéles adstántes in Petriáno Foro, plúvia respérso, cohortátus est Póntifex, ut nostra talénta adhiberémus, «panem nostræ vitæ frangéntes, sicut fecit Iesus». Salutatióne Angélica recitáta, mónuit Póntifex, ut precarémur pro Sudánia, bello humanáque calamitáte lacerata. Álias ínsuper memorávit Natiónes, contentiónibus funestátas, nominátim Ucráinam, Ísraël et Myanmar.

"Ubi vult, ibi flat ventus": hic títulus est catechésis de Spíritu Sancto, quam in Foro Petriáno hábuit Póntifex, hac hebdómada verbo Ruach dicátam, quo primum in Sacra Scriptúra Dei Spiritus ostendebátur. Refert Amadǽus Lomonaco:

In catechési in Generáli Audiéntia hábita ex Spíritus Sancti nómine inítium sumit Francíscus, quóniam «prima res est quam de quóvis hómine cognóscimus». Éxplicat Póntifex primígenum Ruach sibi velle «flatum, ventum, anhélitum». Ex hoc nómine quædam peculiária de Spíritu intéllegi possunt, qui potens est sicut ventus et quemádmodum ille liber est, «nullómodo continéri potest». In rebus quoque ecclesiásticis – planum facit Póntifex - temptatióni non est concedéndum Spíritum «institutiónem efficiéndi». Francíscus plánius ádicit quod libértas sibi non vult «fácere quod quisque velit», sed «ágitur de libertáte bonum faciéndi ac líbere faciéndi», atque, sanctum Páulum mémorans, recordátur eándem «excusatiónem carni» fìeri posse.

(NOTITIAE BREVIORES)

Die domínica prætérita, occasióne sollemnitátis Córporis Dómini, Póntifex Missam sollémnem celebrávit apud Basílicam Sancti Ioánnis in Lateráno. Expléta celebratióne, eucharísticam processiónem duxit ipse in via Merulána usque ad Basílicam Sanctæ Maríæ Maióris, ubi frequéntes fidéles eum opperiebántur atque imágo Maríæ «Salútis Pópuli Románi».

Féria secúnda prætérita, Francíscus partícipes Convéntus inter religiónes convénit a Motu Foculariórum compósiti atque pondus éxtulit itíneris a Clara Lubich suscépti «cum homínibus religiónum non christianárum unitátis spiritualitátem communicántibus», qui diálogum fovent ad pacem in mundo conciliándam.

Satis dictum est; próxima hebdómada redíbimus nova traditúri.



“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

8 giugno 2024

(TITOLI)

Il Papa all’Angelus del Corpus Domini: “Grazie all’Eucaristia, diventiamo profeti e costruttori di un mondo nuovo”.

L’udienza generale di mercoledì scorso dedicata alla Spirito Santo: “Liberi per servire, nell’amore e nella gioia”.

Celebrazione del Corpus Domini a San Giovanni, Francesco: “Riportare nel mondo l’aroma buono e fresco del pane dell’amore”.

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Eugenio Murrali e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Nella solennità del Corpus Domini, all’Angelus in piazza San Pietro, il Papa ha spiegato quale insegnamento trarre dall’esempio di Gesù, pane e vino. Il servizio di Monia Parente:

“Gesù prende il pane non per consumarlo da solo, ma per spezzarlo e donarlo ai discepoli. (…) Egli non ha trattenuto la vita per sé, ma l’ha donata a noi”. Così il Pontefice riassume il senso della solennità del Corpus Domini e il significato profondo dei gesti di Gesù. Il Papa ha invitato tutti noi e i fedeli presenti in piazza San Pietro, bagnata dalla pioggia, a mettere a disposizione i propri talenti “spezzando il pane della nostra vita come Gesù”. Nel dopo Angelus il Pontefice ha lanciato un invito a pregare per il Sudan dilaniato dalla guerra e da una crisi umanitaria. Ha poi rivolto il pensiero agli altri Paesi attraversati dai conflitti, in particolare: Ucraina, Israele, Palestina e Myanmar.

“Il vento soffia dove vuole”, questo il titolo della catechesi sullo Spirito Santo tenuta dal Papa in piazza San Pietro e dedicata questa settimana al nome “Ruach”, con cui in origine nella Bibbia viene chiamato lo Spirito di Dio. Il servizio di Amedeo Lomonaco:

Nella catechesi dell’udienza generale, Francesco parte dal nome dello Spirito Santo, perché è “la prima cosa che noi conosciamo di una persona”. Il Pontefice spiega che l’originario “Ruach” significa “soffio, vento, respiro”. Da questo nome è possibile comprendere alcune caratteristiche dello Spirito, che è potente come il vento e come esso libero, “"non si può assolutamente imbrigliare”. Anche in campo ecclesiastico, spiega il Papa, non si deve cedere alla tentazione di “istituzionalizzare” lo Spirito. Francesco precisa che la libertà non è "fare ciò che si vuole", ma “libertà di fare il bene e farlo liberamente” e, citando san Paolo, ricorda che essa può diventare un “pretesto per la carne”.

(NOTIZIE)

In occasione del Corpus Domini, domenica scorsa, il Papa ha celebrato la Messa solenne nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Al termine della celebrazione il Pontefice ha guidato la processione eucaristica lungo via Merulana fino a Santa Maria Maggiore, dove, sul sagrato, lo attendevano numerosi fedeli e l’immagine di Maria Salus populi romani.

Lunedì scorso Francesco ha incontrato i partecipanti al Convegno interreligioso organizzato dal Movimento dei Focolari e ha sottolineato l’importanza del cammino iniziato da Chiara Lubich “con persone di religioni non cristiane che condividono la spiritualità dell’unità”, un dialogo per creare pace nel mondo.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.