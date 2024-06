Hebdomada Papae, il Gr in latino del 22 giugno

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario, Francesco al G7: nessuna macchina dovrebbe scegliere se togliere la vita a un essere umano. In Vaticano per la prima volta gli artisti dello humour incontrano il Papa. Francesco: finiscano le violenze in RD Congo, i cristiani uccisi sono martiri

HEBDÓMADA PAPÆ

NOTÍTIÆ VATICÁNÆ LATÍNE RÉDDITÆ

Die vicésimo secúndo mensis Iúnii anno bismillésimo vicésimo quarto

(TÍTULI)

Francíscus Cœtum, cui nomen G-Septem: nullíus máchinæ est delígere an vita ab hómine éripi possit.

Prímitus in Vaticáno facetiárum artífices Papam convéniunt.

Francíscus: Cessent violéntiæ in República Democrática Congi: christiáni interfécti mártyres sunt.

Salútem plúrimam ómnibus vobis ex corde dicit Catharína Agorelius, qui núntios audítis Latínos prolátos.

(NOTÍTIÆ)

Francíscus prior Papa est, qui participávit, féria sexta prætérita, die décimo quarto mensis Iúnii, Summórum Moderatórum Cœtum, cui nomen G-Septem, in loco vulgo Borgo Egnazia in Apúlia hábitum, ubi arguméntum áditum est de intellegéntia artefácta. Núntiat Alexánder De Carolis.

Primum mane quáttuor occúrsus bilateráles cum Zelensky, Macron, Trudeau, Georgieva, deínde in sessióne commúni allocutiónem habuit Papa de opportunitátibus, perículis ac consequéntiis intellegéntiæ artefáctæ. “Condemnábimus genus humánum ad futúrum tempus sine spe, si persónis facultátem decernéndi de semet ipsis subducerémus”, notátus est Papa, loquens de quadam scæna quæ imaginária vidétur, cum perículo certíssimo quia, eláte expréssit Papa, nullíus máchinæ est delígere an vita ab hómine éripi possit. Intellegéntia artefácta, perlustrátus est Ille, potest utilitátes affícere vel damna suscitáre sicut cuncta “utensília” ab hómine creáta iam a remotíssimis ævis. Mónitus Papae fuit quædam “incorrúpta rátio pública” pro bono commúni. Vésperi álii occúrsus magni moménti cum Biden, Lula, Erdoğan atque Ruto.



Item féria sexta prætérita, ántequam proféctus est ad Cœtum, cui nomen G-Septem, participándum, Francíscus prímitus recépit in Vaticáno facetiárum artífices ex univérso terrárum orbe. De his refert Monia Parente.

Convéntus cum artifícibus cómici ad vínculum inter eósdem et Ecclésiam cathólicam instituéndum, varietátis humáni géneris pulchritúdinem celebrándam et núntium fovéndum pacis, amóris et mútui auxílii. Hoc spíritu Papa die décimo quarto mensis Iúnii recépit centum artífices ex univérso terrárum orbe. «More vestro omnes coniúngitis, quia risus facílius diffúnditur», dixit eis Francíscus, adíciens quod «facílius est coniúncti ridére quam soli» et «gáudium viam pandit communiónis et nímii stúdii nostri et individualísmi remédium est óptimum. Etiámsi communicátio sociális hodiérna sæpe conflictiónes creat, sícuti Francíscus mónuit: «vos tamen divérsa iuxta valétis ponére, quandóque étiam contrária». Ex ingénio vestro – ipse dixit – Deum ipsum curátis ridéndum».

(NOTÍTIÆ BREVÍSSIMÆ)

Post Salutatiónem Angélicam diéi décimi sexti mensis Iúnii, Papa adhortátus est auctoritátes Natiónum et communitátem internationálem «ad vitam civílium tutándam in República Democrática Congi» atque éxtulit sacrifícium innumerórum christianórum, qui in ódium fídei interfécti sunt, docére «ardóre et perseverántia esse Evangélii testimónium præbéndum».

Hæc habúimus, quæ referrémus. Cétera eventúra próxima hebdómada. Valéte!



“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

22 giugno 2024

(TITOLI)

Francesco al G7: nessuna macchina dovrebbe scegliere se togliere la vita a un essere umano

In Vaticano per la prima volta gli artisti dello humour incontrano il Papa

Francesco: finiscano le violenze in RD Congo, i cristiani uccisi sono martiri

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Francesco è stato il primo Papa a prendere parte, venerdì 14 giugno scorso, a un summit del G7, svoltosi a Borgo Egnazia in Puglia, durante il quale si è affrontato il tema dell’Intelligenza Artificiale. Il servizio di Alessandro de Carolis.

Prima quattro incontri bilaterali al mattino con Zelensky, Macron, Trudeau e Georgieva, poi l’intervento in sessione comune su opportunità, pericoli ed effetti dell’Intelligenza Artificiale. “Condanneremmo l’umanità a un futuro senza speranza se sottraessimo alle persone la capacità di decidere su loro stesse", ha osservato il Papa, parlando di uno scenario che appare distopico, con un rischio quanto mai reale perché - ha sottolineato il Pontefice - “nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita a un essere umano”. L’intelligenza artificiale, ha osservato, è capace di portare benefici o provocare danni come tutti “gli utensili” creati dall’uomo sin dalla notte dei tempi. L'appello del Papa è stato a una "sana politica" per il bene comune. In serata al vertice altri incontri con Biden, Lula, Modi, Erdoğan e Ruto.

Sempre venerdì scorso, prima di partire per il G7, Francesco ha ricevuto per la prima volta In Vaticano artisti dello humour da diverse parti del mondo. Ce ne parla Monia Parente.

Un incontro con i protagonisti della comicità per stabilire un legame fra loro e la Chiesa cattolica, celebrare la bellezza della diversità umana e promuovere un messaggio di pace, amore e solidarietà. Con questo animo il Papa ha ricevuto il 14 giugno scorso cento artisti provenienti da varie parti del mondo. “A modo vostro voi unite la gente, perché il riso è contagioso”, ha detto loro il Papa, sottolineando che è “più facile ridere insieme che da soli” e che “la gioia apre alla condivisione ed è il miglior antidoto all’egoismo e all’individualismo”. Mentre oggi la comunicazione genera spesso contrapposizioni, ha osservato Francesco, “voi sapete mettere insieme realtà differenti e a volte anche contrarie”. Con il vostro talento, ha affermato, “fate sorridere anche Dio”.

(NOTIZIE)

Dopo la preghiera dell’Angelus del 16 giugno, il Papa ha levato un appello alle autorità nazionali e alla comunità internazionale per “la salvaguardia della vita dei civili nella Repubblica Democratica del Congo”, mettendo in risalto che il sacrificio di tanti cristiani uccisi “in odium fidei” insegna “a testimoniare il Vangelo con coraggio e coerenza”.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.