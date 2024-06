VATICANO Europa

Monsignor Azzopardi: lo sport dove l'Europa guarda l'Africa

Gibilterra. A poche ore dai Campionati dei piccoli stati europei, a cui partecipano 18 Paesi, tra i quali la Città del Vaticano, con i suoi agonisti di Athletica Vaticana, monsignor Charles Azzopardi, responsabile dell'accoglienza delle squadre, racconta come Gibilterra sia uno dei luoghi ideali in cui lo sport può costruire ponti, abbattere barriere e - come dice il Papa - costruire la pace

