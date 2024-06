Gänswein nuovo nunzio in Lituania, Estonia e Lettonia

Il prefetto emerito della Casa pontificia, per anni segretario particolare di Benedetto XVI, è stato nominato oggi dal Papa come suo nuovo rappresentante nei Paesi baltici

Vatican News

Dopo poco più di un anno trascorso nella sua diocesi di origine a Friburgo, l’arcivescovo tedesco Georg Gänswein, prefetto emerito della Casa pontifica, diventa nunzio apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia. Oggi, 24 giugno, la Sala Stampa vaticana ha pubblicato la nomina di Papa Francesco del presule, dal 2003 fino alla morte segretario particolare di Benedetto XVI, come suo rappresentante nei tre Paesi baltici.

Dopo la morte di Papa Benedetto, nel febbraio 2023 Gänswein aveva concluso l’incarico di prefetto della Casa Pontificia; aveva continuato a risiedere nel Monastero Mater Ecclesiae, residenza di Ratzinger dalla rinuncia, fino a giugno, quando - per decisione di Papa Francesco – aveva fatto ritorno a Friburgo, la diocesi tedesca di cui era originario. Il Papa aveva ricevuto in udienza privata Gänswein il 3 gennaio 2024 quando era tornato in Vaticano per celebrare una Messa per il primo anniversario della morte di Benedetto XVI.

Il nunzio nei tre Paesi fino allo scorso anno era l’arcivescovo Petar Rajič, canadese di origini bosniaco-croate, nominato l’11 marzo dal Papa come ambasciatore della Santa Sede per l’Italia e San Marino. La sede era rimasta, quindi, finora vacante.