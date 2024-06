Realtà ecclesiali a confronto su "La sfida della sinodalità per la missione"

Incontro in Vaticano su "La sfida della sinodalità per la missione" (Vatican Media)

Condividere esperienze e buone prassi sinodali maturate nell'ambito di associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali per contribuire alla finalità del Sinodo in corso e cioè l'annuncio del Vangelo. Questo il senso dell'incontro che il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita promuove per giovedì 13 giugno e a cui sono invitati i moderatori delle varie realtà. Prevista nella mattinata l'udienza con Francesco

Vatican News

Saranno circa 200 i partecipanti all’Incontro annuale con i moderatori delle associazioni di fedeli, dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità che si svolgerà giovedì 13 giugno 2024, presso l’Aula Nuova del Sinodo in Vaticano. Il tema dell’incontro, promosso dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, sarà “La sfida della sinodalità per la missione”.

Le buone prassi sinodali di associazioni e movimenti

La Chiesa, attraverso il Sinodo sulla sinodalità, sta vivendo un tempo di consultazione, di riflessione e di dialogo per dare piena attuazione alla propria dimensione sinodale, insita nella sua natura di mistero di comunione, ad immagine della comunione trinitaria. "L’Incontro con i Moderatori delle associazioni internazionali - spiega il comunicato diffuso dal Dicastero - si propone di mettere in evidenza alcuni esempi di strutture e prassi sinodali già sperimentate in associazioni e movimenti che possono essere di esempio e di stimolo per tutta la Chiesa, come la condivisione della vita di fede all’interno di piccoli gruppi o piccole comunità, il discernimento comunitario, la corresponsabilità di laici e ministri ordinati nell’assunzione di ruoli di governo, il coinvolgimento di coppie sposate e giovani nell’evangelizzazione, nell’azione caritativa e sociale, ecc...". I partecipanti saranno invitati anche a riflettere su tutte quelle dimensioni sinodali che pongono nuove sfide alla crescita delle associazioni e dei movimenti stessi.

Finalità dell'incontro è incrementare la missione

"Il tema della giornata - si legge ancora nel testo - è collocato entro la finalità ecclesiale ultima che rimane quella della missione, l’unica in grado di dare pieno senso, concretezza ed efficacia al cammino sinodale". Il programma prevede in apertura della giornata, alle ore 8.00, la celebrazione della Messa nella Basilica di San Pietro, presieduta dal card.inale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. A questa seguirà alle 9.30 l'incontro con Papa Francesco. Al termine dell'udienza, dopo i saluti di benvenuto del cardinale Farrell, il programma prosegue con due relazioni principali. Il professor Rafael Luciani, docente all'Università Cattolica Andrés Bello (Venezuela) etrrà la prima sul tema "La missione come fine della sinodalità", quindi la dottoressa Elisa Lisiero, officiale del Dicastero, inviterà a riflettere su "La sinodalità e l’esperienza dei movimenti." Caratterizzeranno l'incontro ampi momenti di condivisione e spazi per domande e interventi liberi dei partecipanti, fino alle conclusione del prefetto alle ore 17.45.



Oltre un centinaio le realtà associative invitate

"Come già avvenuto negli anni passati - si precisa nel comunicato stampa - sono invitate all’Incontro annuale con i moderatori tutte e solo le centodiciassette associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e gli altri enti con personalità giuridica, su cui il Dicastero ha diretta competenza e la cui vita e il cui sviluppo è tenuto ad accompagnare". Nel sito del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita è consultabile il repertorio aggiornato con la lista e i contatti delle associazioni, dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità.