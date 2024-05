Il Vaticano: la libertà della Chiesa in Vietnam è per il bene dell'intera società

In un comunicato della Santa Sede sull’incontro ad Ha Noi, oggi 17 maggio, del Gruppo di lavoro congiunto tra il Vietnam e la Santa Sede, si ribadiscono gli ottimi rapporti e si evidenzia “che la Comunità cattolica” nel Paese del sud-est asiatico, “continuerà ad ispirarsi al Magistero della Chiesa riguardante la pratica del ‘vivere il Vangelo nel mondo’ e di essere, nello stesso tempo, buoni cristiani e buoni cittadini”

Cordialità, franchezza, mutuo rispetto hanno caratterizzato un incontro del Gruppo di lavoro congiunto tra il Vietnam e la Santa Sede, che si è svolto oggi, 17 maggio, ad Ha Noi, il primo dopo la conclusione, il 27 luglio 2023, dell’Accordo tra il Vietnam e la Santa Sede sullo statuto del Rappresentante Pontificio Residente e sull’Ufficio del Rappresentante Pontificio Residente della Santa Sede in Vietnam. Le due parti, come informa un comunicato della Santa Sede, “hanno avuto un ampio ed approfondito scambio di vedute circa i rapporti Vietnam – Santa Sede, includendo questioni riguardanti la Chiesa cattolica in Vietnam”.

La libertà della Chiesa in Vietnam

L’incontro, presieduto congiuntamente da Le Thi Thu Hang, Vice-Ministro degli Affari Esteri, Capo della Delegazione vietnamita, e da monsignor Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati, Capo della Delegazione della Santa Sede, ha riaffermato, si legge, “la libertà della Chiesa di svolgere la sua missione per il bene dell’intera società”, nonché “che la Comunità cattolica in Vietnam continuerà ad ispirarsi al Magistero della Chiesa riguardante la pratica del ‘vivere il Vangelo nel mondo’ e di essere, nello stesso tempo, buoni cristiani e buoni cittadini”.

Il progresso delle relazioni

Si è potuto inoltre, spiega ancora il comunicato, riconoscere “il progresso delle relazioni Vietnam – Santa Sede, grazie ai contatti e alle consultazioni regolari, allo scambio di delegazioni ad alto livello, e alle attività del Rappresentante Pontificio Residente, l’arcivescovo Marek Zalewski”. Prima di ripartire dal Vietnam, la Delegazione della Santa Sede ha reso visita di cortesia ad alcune Autorità del Paese ed ha incontrato l’arcivescovo di Ha Noi, monsignor Joseph Vũ Văn Thiên.