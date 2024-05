Scholas Occurrentes, leader sociali e culturali all'Incontro internazionale del Senso

L'organizzazione insieme alla Banca di Sviluppo dell'America Latina e dei Caraibi promuove l'appuntamento che si svolgerà in Vaticano dal 21 al 23 maggio e vedrà la partecipazione dei rettori delle più importanti università del mondo

Vatican News

Scholas Occurrentes e CAF - Banca di Sviluppo dell'America Latina e dei Caraibi - organizzano l'Incontro Internazionale del Senso, che si terrà dal 21 al 23 maggio, a cui parteciperanno i rettori delle più importanti università del mondo, accademici e riferimenti culturali globali, e che vedrà la presenza di Papa Francesco nella giornata conclusiva. Personalità della cultura, della politica e della tecnologia, giovani influenti nelle loro comunità e artisti si recheranno nella Città del Vaticano per cercare soluzioni concrete alle sfide dell'Università del Senso, la cui gestione è stata affidata da Papa Francesco al Movimento Educativo Internazionale Scholas Occurrentes.

Durante l'incontro si lavorerà su alcuni temi che risentono della crisi globale del significato contemporaneo. Tra questi, la tecnologia, l'ambiente e la salute mentale. Nella giornata conclusiva, che si terrà giovedì 23 maggio, alle 15, nell'Aula Vecchia del Sinodo, i partecipanti presenteranno al Papa le conclusioni dei loro lavori.



La tradizionale alleanza tra Scholas e CAF ha come antecedenti immediati, tra le altre esperienze educative, il lancio della prima Scuola Laudato si’, nel maggio 2022, a cui hanno partecipato 50 giovani rappresentanti di diversi Paesi dell'America Latina e dei Caraibi; così come l'Incontro Internazionale delle Città Eco-Educative, organizzato nel maggio 2023, in cui 40 sindaci della regione si sono incontrati a Roma per rafforzare le capacità di gestione e di leadership necessarie per avanzare sulla strada dello sviluppo sostenibile. In questo nuovo incontro mostreranno i progressi e le implementazioni già realizzate. Modalità di accred