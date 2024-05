La Santa Sede all’Onu: la crescita demografica è una "grande risorsa"

L’arcivescovo Gabriele Caccia, Osservatore permanente presso l’Onu a New York, interviene alla 57ª sessione della Commissione sulla popolazione e lo sviluppo spiegando che l’aumento di popolazione è compatibile con uno “sviluppo umano integrale per tutti".. La vera sfida, ha indicato, è costituita “da disuguaglianze, povertà e mancanza di sviluppo, da affrontare con programmi e politiche che sostengano, tra l’altro, l’occupazione e la famiglia”

Vatican News

Opportunità e sfide. Su questi temi ha riflettuto l’arcivescovo Gabriele Caccia, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, nella dichiarazione resa ieri a New York al dibattito generale della 57ª sessione della Commissione sulla popolazione e lo sviluppo.

La crescita demografica

Soffermandosi sulle attuali dinamiche globali, Caccia ha sottolineato come la crescita demografica venga spesso «erroneamente indicata come la causa principale del crescente numero di persone» in condizioni di insicurezza alimentare. Al contrario, essa «è andata di pari passo con un aumento significativo della produzione alimentare», dimostrando che è pienamente compatibile con uno «sviluppo umano integrale per tutti».

Disuglianze e povertà

La vera sfida dunque non è l’aumento della popolazione, che è una «grande risorsa», piuttosto è rappresentata da disuguaglianze, povertà e mancanza di sviluppo, da affrontare con programmi e politiche che sostengano, tra l’altro, l’occupazione a la famiglia.