In Piazza San Pietro preghiera e processione aux flambeaux per il mese mariano

Ieri sera, sabato 4 maggio, il primo di una serie di celebrazioni e momenti di preghiera organizzati dalla Basilica di San Pietro per onorare la Vergine Maria nel tempo a Lei dedicato

Centinaia di fedeli, alcuni anche giovanissimi, si sono radunati ieri sera, sabato 4 maggio, in Piazza San Pietro per il Rosario e la processione aux flambeaux, primo di una serie di celebrazioni e momenti di preghiera per onorare la Beata Vergine Maria nel mese a Lei dedicato. Nel corso di maggio, tempo in cui la Chiesa rivolge la propria devozione alla figura della Madonna, la Basilica di San Pietro in Vaticano organizza infatti diversi appuntamenti. Il primo si è svolto ieri sera alle 21, si ripeterà per altri due sabati del mese, il 18 maggio e il 25 maggio. La sera del 31 maggio si terrà invece celebrazione conclusiva con la recita del Rosario e una processione fino alla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani.