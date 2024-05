"Il turismo religioso", una mattinata di studi alla Gregoriana

Il 16 maggio un evento organizzato dall'Ateneo pontificio e dal Ministero per il Turismo volto ad avviare in vista del Giubileo una riflessione condivisa per sensibilizzare le istituzioni ecclesiastiche e civili sui temi dell’accoglienza e della conoscenza legati al turismo culturale, religioso e del tempo libero

Vatican News

La Pontificia Università Gregoriana e il Ministero del Turismo organizzano per giovedì 16 maggio una mattinata di studi per riflettere su tematiche di comune interesse, quali il turismo religioso come via di comunicazione della bellezza e strumento di conoscenza e dialogo tra le culture. L’incontro, pensato in vista dell’imminente Anno Santo 2025, vuole costituire un’occasione per avviare una riflessione condivisa sulla necessità, sempre più urgente, di sensibilizzare le istituzioni ecclesiastiche e civili sui temi dell’accoglienza e della conoscenza legati al turismo culturale, religioso e del tempo libero.

L’evento, che si aprirà alle ore 11 presso l’Aula magna della Gregoriana, sarà aperto dai saluti del rettore padre Mark Lewis S.J. e di monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione - Sezione Prima. Sul ruolo del Ministero del Turismo italiano nel corso del Giubileo interverrà Francesco Felici, direttore generale della Programmazione e delle Politiche per il Turismo, mentre don Marco Fagotti, dell'Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI, presenterà il cammino della Chiesa italiana verso il Giubileo 2025. Il professor Pietro Zander, responsabile della Necropoli e dei Beni artistici della Fabbrica di San Pietro in Vaticano e docente alla Gregoriana, ripercorrerà il ruolo centrale della figura dell’apostolo Pietro per il Giubileo, mentre il professor Ottavio Bucarelli, direttore del Dipartimento dei Beni culturali della Chiesa alla Gregoriana, si soffermerà sulla formazione degli operatori del Giubileo e dopo il Giubileo.

Proprio nel corso di questo anno accademico, infatti, la Gregoriana ha attivato un Diploma in Storia e Arte dei Giubilei finalizzato a preparare guide e personale che accoglieranno i pellegrini nei luoghi sacri. "Questa mattina di studi è l’occasione per riflettere sugli strumenti da offrire alle istituzioni ecclesiastiche e civili per formare operatori in grado di accompagnare e guidare pellegrini turisti e visitatori alla corretta conoscenza e fruizione del patrimonio culturale, in particolare quello di interesse religioso", spiega Bucarelli. "Un patrimonio fatto di beni culturali e paesaggistici, elementi identitari di una Nazione, in cui ogni singola comunità, sentendoli propri, si riconosce".