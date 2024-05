L'arcivescovo Gallagher in viaggio in Croazia

Oggi, 30 maggio, e domani, 1 giugno, il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati sarà nel Paese in occasione della festa della Madonna della Porta di Pietra, patrona di Zagabria. In programma l'incontro con il premier Plenkovic e con il ministro degli Esteri Radman e la lectio alla Università Cattolica Croata di cui inaugura la Biblioteca

Ha preso il via oggi, giovedì 30 maggio, e durerà fino a domani, 1° giugno, il viaggio in Croazia di monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali, invitato da monsignor Drazen Kutlesa, arcivescovo di Zagabria, in occasione della festa della Madonna della Porta di Pietra, protettrice della capitale.

Il programma del viaggio

Il programma, pubblicato dall’account X @TerzaLoggia, prevede l’incontro di Gallagher con il primo ministro, Andrej Plenkovic, e quello con il ministro degli Affari Esteri ed Europei, Gordan Orit Radman. L’arcivescovo partecipa pure alla solenne inaugurazione della Biblioteca dell’Università Cattolica Croata, dove è prevista anche una sua lectio magistralis e un ricevimento per la Festa del Papa. Monsignor Gallagher, infine, celebrerà l’Eucaristia presso la Cattedrale di Zagabria in occasione della festa della Madonna della Porta di Pietra, in presenza dei vescovi croati.

La Messa per la Festa nazionale

Il 28 maggio scorso il segretario per i Rapporti con gli Stati ha presieduto nella chiesa di San Girolamo, a Roma, la Messa per la Festa nazionale della Croazia. Durante la celebrazione, ha ricordato che i contatti tra il Paese e la Santa Sede “non si sono mai affievoliti, nonostante non pochi combattimenti nell’arco della storia”. Nell’omelia, inoltre, il presule ha invitato i fedeli a pregare per tutte le nazioni afflitte da guerre e conflitti e ha ringraziato Dio per “il dono della libertà e della pace” in Croazia.