Una prossima santa italiana e due beati martiri in Spagna tra i Decreti approvati dal Papa

Francesco ha ricevuto stamattina il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, autorizzando la canonizzazione della fondatrice delle Oblate del Santo Spirito e la beatficazione di un sacerdote e di un laico assassinati nel 1936

Alessandro De Carolis - Città del Vaticano

La vocazione limpida di una donna decisa a seguirla oltre gli ostacoli della famiglia. Le vicende di coraggio di altri due spagnoli che durante la guerra civile non rinnegarono il Vangelo davanti alla canna di un fucile. La scelta di una consacrata di restare al secondo posto perché ritenuto più adatto a servire e comporre i dissidi. I Decreti approvati questa mattina dal Papa nell’udienza al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, portano in primo piano le storie di quattro nuovi testimoni della fede.

Elena Guerra, prossima santa



La prima storia è quella di Elena Guerra, prossima santa, vissuta tra il 1835 e il 1914. Toscana di Lucca, dove comincia e conclude la sua esistenza, nasce in una famiglia nobile che la educa ai valori cristiani e già ventenne mostra una sensibilità verso esperienze di tipo comunitario. Dà vita prima al “Giardinetto di Maria”, poi alle “Amicizie spirituali”, due forme di aggregazione femminile laicali che consentivano alle giovani donne di godere di un reciproco aiuto spirituale. Durante una visita a Roma col padre si commuove alla vista di Pio IX e decide di consacrarsi. La famiglia le va contro, le non demorde e la forma di vita religiosa che comincia diventa la radice della Congregazione delle Suore di Santa Zita per l’educazione culturale e religiosa della gioventù, che fonda nel 1882. Gli ultimi anni di vita della Beata sono amareggiati da incomprensioni con alcune consorelle, che l’accusavano di cattiva amministrazione, tanto che. Elena, anziana e ammalata, decide allora di lasciare i suoi incarichi di superiora. Giovanni XXIII la proclama beata nel 1959.

I martiri di Spagna



Dalla Spagna emergono invece le storie di altri due uomini, futuri beati, che durante la Guerra civile spagnola come tanti altri sfidano a viso aperto e coerenza di fede l’odio anticristiano e la ferocia persecutoria delle milizie repubblicane. Si tratta di un sacerdote diocesano, Gaetano Clausellas Ballvé, classe 1863, originario di Sabadell, e di un laico e padre di famiglia, Antonio Tort Reixachs, nato nel 1895 vicino Barcellona. Entrambi vengono uccisi nel 1936. Il primo, cappellano di una struttura per anziani, viene prelevato dai miliziani il 14 agosto 1936 e fucilato alle spalle all’alba del giorno dopo. Il laico, padre di 11 figli, molto devoto dell’Eucaristia e della Madonna e soprattutto “reo” di aver dato rifugio a dei religiosi in casa, subisce l’irruzione di uomini armati, che saccheggiano l’abitazione, sfregiano le immagini sacre, lo torturano in un convento trasformato in prigione e poi lo fucilano nella notte tra il 3 e il 4 dicembre nei pressi del cimitero di Montcada.

Dalla Puglia a Roma con mitezza

Nei Decreti approvati dal Papa si riconoscono anche le virtù eroiche della Serva di Dio Teresa Lanfranco (al secolo: Annunziata Addolorata), una pugliese di Gallipoli contemporanea, morta 69.enne a Roma nel 1989. La sua è una famiglia modesta e intessuta di valori cristiani che la preparano in certo modo all’incontro decisivo, che avviene nel ‘37 quando incontra la Beata Elisa Martinez che aveva da poco fondato un Istituto di vita religiosa dedicato all’apostolato parrocchiale e alla formazione delle ragazze. Teresa entra a far parte della comunità di Botrugno, nel leccese, divenendo da quel momento fedele collaboratrice della fondatrice. Dopo la Seconda Guerra mondiale la religiosa si trasferisce col noviziato nella Casa generalizia a Roma e all’interno della comunità svolge con costanza un’opera di pacificazione e mediazione, offrendo un contributo particolare quando negli anni sessanta l’Istituto conosce una grave crisi interna, a causa della ribellione di alcune suore. Nel 1987 la Beata Elisa Martinez lascia l’incarico di superiora generale per motivi di salute, ma Teresa pur scelta al suo posto non accetta, preferendo restare vicaria della nuova eletta. Oltre alla Vergine era legata da una particolare devozione a San Giuseppe, che considerava il Santo della Provvidenza e a lui si affidava con costanza.